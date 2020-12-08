جلسة جديدة بين وزير الرياضة ولجنة الزمالك اليوم

قرر الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، عقد جلسة طارئة جديدة مع اللجنة المعينة لإدارة نادي الزمالك خلال الساعات القليلة المقبلة .

وتأتى جلسة الوزير مع لجنة الزمالك بعد التغييرات الجديدة بها عقب قبول استقالة المستشار محمد عطية ، ومن المقرر أن تشهد الجلسة الاتفاق على خارطة الطريق للمرحلة المقبلة بشأن نادى الزمالك وإزالة كافة العقبات أمام اللجنة المعنية من أجل الحفاظ على استقرار القلعة البيضاء .

وعلى الجانب الآخر ، طالب الإعلامى أحمد شوبير من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بالتوجه لزيارة نادي الزمالك خلال الوقت الحالى بعد استقرار الأوضاع بين الناديين الكبيرين عقب رحيل مجلس الأبيض السابق وتولى لجنة معينة إدارة أمور النادي .

ويبدو ان زيارة مجلس الخطيب للزمالك أو العكس " زيارة مجلس الزمالك للأهلى " أصبحت قريبة للغاية خلال الفترة المقبلة وذلك للعديد من المؤشرات التى ظهرت خلال الأونة الأخيرة .

يعد المؤشر الأول ، هو هدوء التصريحات الصادرة من قبل اللجنة المعينة تجاه النادى الأهلى وتأكيدها التقدير الكامل لمجلس الأهلى بقيادة محمود الخطيب والجماهير الحمراء ورفضها التام لمحاولات بعض المتعصبين بشأن إفساد العلاقة مع أبناء القلعة الحمراء .

ويعد المؤشر الثانى ، هو الاتصال الهاتفي الذى تلقاه محمود الخطيب من المستشار أحمد البكرى رئيس اللجنة المعينة لإدارة الزمالك وتهنئة رئيس الأهلى بلقبى دوري أبطال إفريقيا وكأس مصر .

أما المؤشر الثالث ، فهو قوة العلاقة بين الأهلى والزمالك طوال التاريخ ، وتبادل الزيارات المختلفة بين مجالس إدارات الناديين ، وتسعى إدارة اللجنة المعينة للزمالك لإزالة كافة الخلافات مع القلعة الحمراء والتى تراكمت فى الفترة الأخيرة نتيجة التصريحات القوية من قبل رئيس الزمالك الموقوف مرتضى منصور ضد مجلس الأحمر .

يُذكر أن وزارة الشباب والرياضة قررت إيقاف مجلس إدارة القلعة البيضاء بقيادة مرتضى منصور بشكل مؤقت بسبب وجود مخالفات مالية، لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة وما ستسفر عنه النتائج، مع تعيين لجنة مؤقتة برئاسة أحمد البكري لحين الانتهاء من التحقيقات أو حلول موعد الانتخابات المقبلة أيهما أقرب.