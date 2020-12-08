حلم الصعود للمونديال.. مواجهة حاسمة بين منتخب مصر لناشئى السلة أمام مالي اليوم

يواجه المنتخب الوطني لناشئى كرة السلة تحت 18 سنة، بقيادة مديره الفني محمد الكرداني، نظيره المالي، في نصف نهائي بطولة أمم إفريقيا والمقامة بالقاهرة خلال الفترة من 3 وحتى 9 ديسمبر الجاري.

وتنطلق المباراة في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة على صالة رقم 3 باستاد القاهرة الدولي.



ويدخل منتخبنا الوطني اللقاء بهدف الفوز للتأهل للمباراة النهائية وضمان الصعود لكأس العالم المقبلة.

ويسبق هذا اللقاء مواجهة تجمع بين منتخبي السنغال وغينيا، ضمن إطار نفس الدور.

وكان منتخب مصر حقق الفوز في الدور الأول في جميع لقاءاتهم حيث فازوا على غينيا في الإفتتاح بنتيجة 68 - 60، ثم الفوز على السنغال بنتيجة 75 - 65، وأخيرًا كان الفوز على المنتخب المالي بنتيجة 77 - 61.

وفى هذا السياق ، أكد المستشار علاء زهران عضو مجلس إدارة اتحاد كرة السلة، أن مصر تنتظر موافقة الاتحاد الدولي لكرة السلة على ملفها الذي تقدمت به لاستضافة كأس العالم للناشئين تحت 19 سنة.

وقال زهران: تقدمنا بطلب لاستضافة كأس العالم القادمة تحت 19 سنة في الصيف القادم، أرسلنا الملف الخاص بنا للاتحاد الدولي وننتظر الموافقة عليه.

وأضاف: قمنا بتنظيم أكثر من بطولة في الفترة الأخيرة بنجاح كبير، وعلى المستوى الفني نجح منتخبي الناشئين والناشئات في الفوز على منتخبات كبيرة مثل السنغال التي لم يحدث وأن تفوقنا عليها في هذه المرحلة العمرية.

وتابع: قوة المباريات الحقيقية تظهر في نصف النهائي، كل ما سبق هي مباريات فقط للترتيب، لذا علينا أن نركز في المباريات القادمة حتى نستطيع التأهل للمونديال.

وأتم: الاتحاد المصري لكرة السلة، يضع خطط مفصلة للمنتخبات من خلال اللجنة التي يترأسها عمرو مصيلحي عضو مجلس الإدارة، ونعمل على تنفيذها، وبالتالي تكون النتائج ايجابية كما نرى على أرض الواقع.

وتستضيف مصر بطولة الأمم الأفريقية للناشئين والناشئات دون 18 عاما، على صالات استاد القاهرة، بمشاركة منتخبات مالي والسنغال وغينيا، ومصر المستضيفة، على مستوى الناشئين، وفيما يخص منتخب الناشئات فتضم البطولة مصر والسنغال ومالي.

ومن المقرر، أن يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني في البطولة لكأس العالم لكرة السلة.