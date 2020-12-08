ميرور البريطانية تبرز تصريحات محمد الشناوي بشأن رفضه الانتقال إلى ليفربول

سلطت صحيفة ميرور البريطانية الضوء على تصريحات محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، بشأن رفضه الانتقال إلى ليفربول خلال الفترة المقبلة، حال تلقيه عرضا.

وذكرت الصحيفة البريطانية، أن محمد الشناوي أعلن أنه سيرفض الانضمام إلى ليفربول حال تلقيه عرضا من خلال النادي الأهلي.

وأضافت الصحيفة البريطانية، أن محمد الشناوي ارتبط بالانضمام إلى ليفربول في 2019، لتعويض سيمون مينيوليه، إلا أن الريدز تعاقد في النهاية مع الحارس أدريان.

وتابعت الصحيفة، أن محمد الشناوي ارتبط بالانتقال إلى آرسنال وأستون فيلا عقب تألقه مع منتخب مصر في كأس العالم.

كان الإعلامي عمرو أديب قال لـ محمد الشناوي ماذا لو عرض ليفربول ضمك، ليرد عليه حارس النادي الأهلي قائلا:" أنا مستمر مع النادي الأهلي، وهدفي المشاركة في كأس العالم للأندية". وأضاف الشناوي، لن أرحل عن النادي الأهلي إلا بموافقة مجلس الإدارة، وقلت ذلك عدة مرت.

ونجح محمد الشناوي في حصد الثلاثية التاريخية " الدوري - كأس مصر- دوري أبطال أفريقيا" هذا الموسم.

وكانت البداية بلقب الدوري، الذي حققه في شهر سبتمبر الماضي، قبل 7 جولات من انتهاء المسابقة. بطولة دوري أبطال أفريقيا كانت اللقب الثاني للأهلي هذا الموسم، بعد الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف الجمعة قبل الماضية، في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين، على ستاد القاهرة الدولي، حيث سجل عمرو السولية ومحمد مجدي قفشة هدفي الأهلي، بينما سجل محمود عبد الرازق شيكابالا هدف الزمالك الوحيد. وعزز فريق الأهلي رقمه القياسي في عدد مرات الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا رافعا رصيده إلى تسعة ألقاب فيما تجمد رصيد الزمالك في البطولة عند خمسة ألقاب حيث استعصى عليه اللقب مجددا. وبتلك النتيجة، تأهل الأهلي لكأس العالم للأندية بعد غياب استمر لسنوات، كما سيخوض مواجهة كأس السوبر الإفريقي،أمام نهضة بركان المغربي الذي حقق لقب الكونفدرالية.

كما حقق المارد الأحمر، لقب كأس مصر، السبت الماضي، بعد الفوز على طلائع الجيش، بركلات الترجيح من نقطة الجزاء، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة التعادل الإيجابي 1-1.