ملف طبي شامل للاعبي الأهلي استعدادا لمونديال الأندية

أنهى الجهاز الطبي للفريق الأول بالأهلي، تجهيز ملف شامل لكل لاعب بالفريق والجهاز الفني على أن يتم إرساله للإتحاد الدولي لكرة القدم خلال ساعات طبقًا للاشتراطات التي يطلبها فيفا للمشاركة في كأس العالم للأندية المقرر لها في فبراير المقبل.

ويعود الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي لتدريباته اليوم استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري حيث يستهل مشواره بمواجهة مصر المقاصة الأحد المقبل للدفاع عن لقبه الذي حصده بفارق كبير من النقاط الموسم المنتهي، وأغلق الجهاز الفني للفريق بقيادة بيتسو موسيماني قائمته بعد رفض صن داونز التخلي عن لاعبه وصانع الألعاب جاستون سيرينو في الساعات الأخيرة قبل غلق باب القيد.

ومن المقرر أن يشهد مران اليوم عودة اليو ديانج ووليد سليمان لاعب الوسط المالي بعد شفائهما من فيروس كورونا وسلبية عينته التي تسببت في غيابه عن مواجهتي نصف نهائي ونهائي كأس مص أمام الإتحاد السكندري ثم طلائع الجيش.

فيما سيتواجد طاهر محمد طاهر في التدريبات رغم إصابته بجرح قطعي في الرأس خلال مواجهة نهائي كأس مصر.

ويعقد بيتسو موسيماني المدير الفني جلسة مع معاونيه اليوم لبحث الإعداد لافتتاح الدوري حيث يتسلم تقرير مفصل عن فريق مصر المقاصة الذي سيواجهه الأحد المقبل، وبات المدرب الجنوب أفريقي يعتمد علي هيكل رئيسي وشبه ثابت لتشكيلته الرئيسية للموسم المقبل حيث تضم محمد الشناوي في حراسة المرمي وأمامه محمد هاني وبدر بانون وأيمن أشرف وعلي معلول وعمرو السوليه وحمدي فتحي( اليو ديانج) ومحمد مجدي أفشه ( ناصر ماهر) وطاهر محمد طاهر ( محمود كهربا) وحسين الشحات ومروان محسن.