لغة الأرقام ترسم موسما كارثيا للنصر السعودي

استمر مسلسل النتائج الكارثية لفريق النصر السعودي هذا الموسم، حيث أهدر الفريق نقاط جديدة، بالتعادل مع ضيفه الاتفاق 2-2، مساء أمس، الإثنين، على ستاد الملك فهد الدولي بالرياض، ضمن مباريات الجولة 7 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان النصر قريبًا من كتابة أسوأ تاريخ له في دوري المحترفين بتذيل الترتيب المركز الأخير بنهاية الجولة السابعة، حيث كان متأخرًا أمام الاتفاق بثنائية نظيفة، حتى الدقيقة 89 ليقلص الفارق ويدرك التعادل من ركلة جزاء عند الدقيقة 90+9، وينجو من الهزيمة الثالثة على التوالي والسادسة في الدوري.