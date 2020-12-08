نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صفقة "يتيمة" وعودة 3 معارين في الميركاتو الصيفي للزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فشل النادي الزمالك في إبرام صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، حيث اكتفى مسئولو القلعة البيضاء بالتعاقد مع لاعب واحد فقط خلال الميركاتو، واستعاد جهود 3 لاعبين معارين استعدادًا للموسم الكروي الجديد.

وتعاقد مسئولو الزمالك مع اللاعب التونسي حمزة المثلوثي قادمًا من نادي الصفاقسي التونسي، والذي وقع عقدًا مع القلعة البيضاء لمدة 3 مواسم قادمة، وذلك لتدعيم الجبهة اليمنى بالفريق الأبيض في الموسم الجديد، والتي تعاني من نقص عددي حيث يتواجد معه حازم إمام واللاعب الشاب أحمد عيد.

واستعاد الزمالك جهود ثلاثة من لاعبيه المعارين، حيث أعاد محمد أشرف روقة لتدعيم مركز خط الوسط بالفريق، كما ضم أيضًا أحمد أبو الفتوح لتدعيم مركز الظهير الأيسر مع محمد عبد الشافي والذي يغيب عن الفريق حاليًا بسبب الإصابة، كما استعاد أيضًا اللاعب المغربي حميد أحداد بعد تألقه مع الرجاء المغربي الموسم الماضي.

واستغنى الزمالك عن عدد من اللاعبين خلال الفترة الماضية أبرزهم، كابونجو كاسونجو، ومحمد حسن، ومحمد عنتر ومحمد صبحي، واستمرار إعارة أحمد رفعت ورزاق سيسيه في الموسم الجديد.

ولم يرضي ميركاتو الزمالك الصيفي طموحات الجماهير البيضاء التي كانت تطمح لتدعيم الفريق بصفقات قوية من أجل المنافسة على كافة البطولات المحلية والقارية خلال الموسم الجديد، لتعويض إخفاق الموسم الماضي والذي استحوذ فيه غريمه الأهلي على البطولات الهامة مثل الدوري الممتاز وكأس مصر ودوري أبطال إفريقيا.

وتأثر ميركاتو الزمالك كثيرًا بقرارات وزارة الشباب والرياضة بإيقاف واستبعاد مجلس إدارة النادي برئاسة مرتضى منصور وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة القلعة البيضاء برئاسة المستشار أحمد بكري لحين الانتهاء من التحقيقات في المخالفات المالية والإدارية بالنادي.