كومان يعلن قائمة برشلونة لمواجهة يوفنتوس

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الهولندي رونالد كومان مدرب برشلونة قائمة البلاوجرانا التي تستعد لخوض مباراة يوفنتوس سهرة اليوم الثلاثاء.

وعاد صامويل أومتيتي لقائمة برشلونة بعد غياب طويل على خلفية الإصابة التي تعرض لها.

وجاءت قائمة برشلونة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أندريا تير شتيجن- نيتو مورايس- إيناكي بينا

خط الدفاع: دست، أراخو، لينجليت، جوردي ألبا، صامويل أومتيتي، أوسكار مينجوزا.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتش، كارليس ألينيا، ميرالم بيانيتش، ريكي بويج، كوتينيو، بيدرو لوبيز، ماتيوس فرنانديز، فرينكي دي يونج، جونيور فيربو.

خط الهجوم: جريزمان، برايثوايت، ميسي، ترينكاو، كونراد.