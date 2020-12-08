نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواجهات قوية لفرق بحرى بالجولة الثالثة بدورى القسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقام الخميس المقبل منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة مجموعة بحرى، بإقامة 8 مواجهات قوية ومرتقبة في صراع المنافسة على الصعود للدوري الممتاز.

ويقدم "الفجر الرياضي" مباريات الجولة المقبلة :



1- البلدية مع فاركو



على استاد بلدية المحلة

يحل فريق فاركو بقيادة أحمد عاشور ضيفاً ثقيلاً على فريق البلدية بقيادة رمضان السيد

يدخل فريق البلدية اللقاء وهو في القمة برصيد 4 نقاط بعد فوزه على فريق الرجاء بثلاثية نظيفة، بينما فريق فاركو في المركز السادس برصيد نقطتين بعد تعادله مع فريق الحمام بهدفين لكلا منهم

2- الحرس مع الحمام

على استاد حرس الحدود

يلتقي فريق الحرس بقيادة محمد حليم مع فريق الحمام بقيادة سمير سعد

الحرس وصيف المجموعة برصيد 4 نقاط بعد فوزه على فريق الجزيرة المطروحى بثلاثة أهداف نظيفة، بينما الحمام في المركز الحادي عشر برصيد نقطة بعد تعادله مع فاركو بهدفين لكلا منهم

3- الأوليمبي مع بنى عبيد

على ملعب نادي الأوليمبي

يستضيف فريق الأوليمبي بقيادة أحمد سارى فريق بنى عبيد بقيادة عادل صديق

يحتل فريق الأوليمبي المركز الثالث برصيد 4 نقاط بعد فوزه على فريق بيلا بهدفين مقابل هدف، بينما فريق بنى عبيد في المركز الثاني عشر برصيد نقطة بعد هزيمته من فريق المنصورة بهدف نظيف

4- العاب دمنهور مع أبو قير

على استاد دمنهور

يلعب فريق دمنهور بقيادة محمد فايز مع فريق أبو قير بقيادة أحمد الكأس

يدخل فريق دمنهور اللقاء وهو في المركز التاسع برصيد نقطتين بعد تعادله مع فريق المالية بهدف لمثله، بينما فريق أبو قير في المركز الرابع برصيد 4 نقاط بعد تعادله مع فريق دكرنس بدون أهداف

5- المنصورة مع الرجاء

على استاد المنصورة

يواجه فريق المنصورة بقيادة ياسر عبد الواحد فريق الرجاء بقيادة محمد عبد السميع

يدخل فريق المنصورة اللقاء برصيد 4 نقاط بعد فوزه على فريق بنى عبيد بهدف دون رد٠

6- دكرنس مع سبورتنج

على ملعب دكرنس

يلتقي فريق دكرنس بقيادة مصطفى عبده مع فريق سبورتنج بقيادة أحمد فاروق

يدخل الفريقين اللقاء برصيد نقطتين بعد تعادله دكرنس مع أبو قير بدون أهداف، وتعادل سبورتنج مع كفر الشيخ بهدفين لكلا منهم

7- كفر الشيخ مع بيلا

على استاد كفر الشيخ

يواجه فريق كفر الشيخ بقيادة عبد الفتاح عبد الرازق فريق بيلا بقيادة إبراهيم الشهيدى

يدخل الفريقين اللقاء برصيد نقطة واحدة بعد تعادل فريق كفر الشيخ مع سبورتنج بهدفين لكلا منهم، بينما تلقى بيلا الهزيمة على ملعبه من فريق الأوليمبي بهدفين مقابل هدف

8- الجزيرة مع المالية

على ملعب مركز شباب مطروح

يلعب فريق مطروح بقيادة محمد سليمان مع فريق المالية بقيادة أيمن مجدى

يتذيل فريق الجزيرة قاع المجموعة بدون رصيد من النقاط بعد هزيمته من الحرس بثلاثة أهداف نظيفة، بينما المالية في المركز السابع برصيد نقطتين بعد تعادله مع فريق ألعاب دمنهور بهدف لمثله



ترتيب المجموعة الثالثة

1- البلدية 4 نقاط

2- الحرس 4 نقاط

3- الأوليمبي 4 نقاط

4- أبو قير 4 نقاط

5- المنصورة 4 نقاط

6- فاركو نقطتين

7- المالية نقطتين

8- سبورتنج نقطتين

9- دمنهور نقطتين

10- دكرنس نقطتين

11- الحمام نقطة

12- بنى عبيد نقطة

13- كفر الشيخ نقطة

14- بيلا نقطة

15- الرجاء نقطة

16- الجزيرة بدون نقاط