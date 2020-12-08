كلاكيت تانى مرة.. فايلر يرفض تدريب نانت الفرنسي بسبب العائلة

رفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني السابق، لفريق الأهلي، عرضا لتدريب فريق نانت الفرنسي، خلال الفترة المقبلة.

وذكرت صحيفة " Nau" السويسرية، أن فايلر رفض عرضا لتدريب فريق نانت الفرنسي، بحجة أن الوقت غير مناسب، حيث يريد قضاء أعياد الميلاد مع عائلته، خاصة وأنه عاد إليهم مؤخرا بعد رحيله عن النادي الأهلي".

يذكر أن فريق نانت يحتل المركز الـ 14 في جدول ترتيب مسابقة الدوري الفرنسي هذا الموسم، برصيد 13 نقطة.

كان فايلر رحل عن تدريب الأهلي في شهر أكتوبر الماضي، بسبب رغبته في التواجد بجانب عائلته في سويسرا، وتعم تعيين بيتسو موسيماني خلفا له.

يذكر أن فايلر قاد الأهلي الموسم الماضي لـ التويج بلقب الدوري المصري للمرة الـ 42، في تاريخه، والتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ونجح الأهلي في تحقيق الثلاثية التاريخية، هذا الموسم، حيث كانت البداية بلقب الدوري، الذي حققه في شهر سبتمبر الماضي، قبل 7 جولات من انتهاء المسابقة.

بطولة دوري أبطال أفريقيا كانت اللقب الثاني للأهلي هذا الموسم، بعد الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف الجمعة قبل الماضية، في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين، على ستاد القاهرة الدولي، حيث سجل عمرو السولية ومحمد مجدي قفشة هدفي الأهلي، بينما سجل محمود عبد الرازق شيكابالا هدف الزمالك الوحيد.

وعزز فريق الأهلي رقمه القياسي في عدد مرات الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا رافعا رصيده إلى تسعة ألقاب فيما تجمد رصيد الزمالك في البطولة عند خمسة ألقاب حيث استعصى عليه اللقب مجددا.

وبتلك النتيجة، تأهل الأهلي لكأس العالم للأندية بعد غياب استمر لسنوات، كما سيخوض مواجهة كأس السوبر الإفريقي،أمام نهضة بركان المغربي الذي حقق لقب الكونفدرالية.

كما حقق المارد الأحمر، لقب كأس مصر، السبت الماضي، بعد الفوز على طلائع الجيش، بركلات الترجيح من نقطة الجزاء، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة التعادل الإيجابي 1-1.