فحص طبي لـ طاهر وبرنامج تأهيلي لـ ديانج والحاوي في الأهلي

يخضع طاهر محمد طاهر جناح الفريق الأول لكرة القدم بالاهلي لفحص طبي اليوم بعد اصابته خلال مباراة طلائع الجيش في نهائي كأس مصر والتي حسمها المارد الأحمر بضربات الجزاء وتوج بلقب كأس مصر.

كما يخضع الثنائي وليد سليمان واليو ديانج لبرنامج تأهيلي بعد شفائهما من فيروس كورونا المستجد.

ويعود الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي لتدريباته اليوم استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري حيث يستهل مشواره بمواجهة مصر المقاصة الأحد المقبل للدفاع عن لقبه الذي حصده بفارق كبير من النقاط الموسم المنتهي، وأغلق الجهاز الفني للفريق بقيادة بيتسو موسيماني قائمته بعد رفض صن داونز التخلي عن لاعبه وصانع الألعاب جاستون سيرينو في الساعات الأخيرة قبل غلق باب القيد.

ومن المقرر أن يشهد مران اليوم عودة اليو ديانج ووليد سليمان بعد شفائهما من فيروس كورونا وسلبية تحليل العينات بعد غيابهما عن مواجهتي نصف نهائي ونهائي كأس مص أمام الإتحاد السكندري ثم طلائع الجيش.

ويتواجد طاهر محمد طاهر في التدريبات رغم إصابته بجرح قطعي في الرأس خلال مواجهة نهائي كأس مصر.

ويعقد بيتسو موسيماني المدير الفني جلسة مع معاونيه اليوم لبحث الإعداد لافتتاح الدوري حيث يتسلم تقرير مفصل عن فريق مصر المقاصة الذي سيواجهه الأحد المقبل، وبات المدرب الجنوب أفريقي يعتمد علي هيكل رئيسي وشبه ثابت لتشكيلته الرئيسية، تضم محمد الشناوي في حراسة المرمي وأمامه محمد هاني وبدر بانون وأيمن أشرف وعلي معلول وعمرو السوليه وحمدي فتحي ( اليو ديانج) ومحمد مجدي أفشه ( ناصر ماهر) وطاهر محمد طاهر ( محمود كهربا) وحسين الشحات ومروان محسن.