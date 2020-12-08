القائمة النهائية.. صلاح ينافس ميسي ورونالدو ورونالدينيو على جائزة لاعب القرن الـ 21

تواجد النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، ضمن القائمة النهائية للاعبين المرشحين لجائزة جلوب سوكر كأفضل لاعب في القرن الـ 21، التي ينظمها مجلس دبي الرياضي.
وشهدت قائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في القرن الـ 21، تواجد النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، وكريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس، وليونيل ميسي لاعب برشلونة، ورونالدينيو أسطورة منتخب البرازيل.
وخرج محمد صلاح من قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في عام 2020، حيث تواجد ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو وروبرت ليفاندوفسكي.
ومن المقرر أن يتم الإعلان عن جوائز كلوب سوكر يون 27 ديسمبر الحالي، حيث سيقام الحفل في فندق ارماني ببرج الملك خليفة بمدينة دبي الإماراتية.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اختيار المرشحين النهائيين لجميع الجوائز من خلال تصويت الجماهير.
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