خطاب رسمي لـ الفيفا.. محاولات لمنع رحيل محمد فضل وأحمد عبدالله عن اتحاد الكرة

وجه اتحاد كرة القدم خطابا رسميا إلى الاتحاد الدولى "فيفا"، يطلب فيه عدم تقليص اللجنة من 5 أعضاء إلى 3 فقط، نظرا لحاجته إلى جهود جميع أفرادها ووجود تناغم بينهم فى العمل داخل اتحاد الكرة.

وكان اتحاد الكرة تلقى خطابا رسميا من الفيفا يطلب فيه تقليص أعضاء اللجنة إلى 3 أشخاص فقط، وتقدم الدكتور أحمد عبد الله ومحمد فضل عضوا اللجنة بالاعتذار عن عدم الاستمرار بها، خاصة أن الفيفا طلب إجراء الانتخابات في يناير المقبل.

وعلى الجانب الآخر ، غادرت بعثة منتخب مصر للشباب لكرة القدم إلى تونس استعدادا لخوض فعاليات بطولة شمال إفريقيا، المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2021 بموريتانيا.

وأعلن ربيع ياسين المدير الفنى لمنتخب الشباب قائمة الفراعنة لخوض منافسات البطولة وضمت كلا من :

حراسة المرمى: حمزة علاء- السيد عطية - محمد جمال.

خط الدفاع: حسام عبد المجيد - حازم هاني - عبد الرحمن العشري - محمد المغربي- محمد أشرف - ياسين مرعي - أحمد عيد - مصطفى أشرف - محمود صابر محترف بالنجم الساحلي التونسي وينضم من العاصمة التونسية .

خط الوسط: زياد كمال - محمود جهاد - عربي بدر - رشاد المتولي - محمود عبد المحسن - زياد فرج - عبد الغني محمد - كريم محمد - أحمد نبيل "كوكا" - يوسف حسن - إبراهيم عادل.

الهجوم: حسام أشرف - أسامة فيصل - أحمد شريف

وحرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على مؤازرة منتخب مصر للشباب، خلال معسكره الذي يقيمه استعدادًا للمشاركة في تصفيات بطولة أمم أفريقيا والتي ستقام في تونس خلال الفترة من 15 الى 28 ديسمبر 2020، والتي يتنافس فيها منتخبات "مصر -المغرب -الجزائر -تونس -ليبيا" ويتأهل من هذه التصفيات منتخبين لبطولة أمم أفريقيا المقرر إقامتها في موريتانيا مارس 2021.

وأكد صبحي أن وزارة الشباب والرياضة تدعم كل المنتخبات القومية في جميع الألعاب لـ تنافس على البطولات الدولية، حيث أن الوزارة تعمل على تذليل كل العقبات للمنتخب وذلك قبل سفرهم إلى تونس للمشاركة في تصفيات بطولة أمم أفريقيا.