الأزمة تتصاعد ..قطر تهدد الكاف بسبب مباراة الأهلى ونهضة البركان فى السوبر الإفريقي

لا يزال الاتحاد القطرى لكرة القدم يتمسك بـ تنظيم بطولة السوبر الإفريقي المقرر إقامتها بين الأهلى ونهضة البركان المغربي خلال شهر ديسمبر الجارى .

وهدد الاتحاد القطرى بالتصعيد ضد الكاف حال عدم استضافة بطولة السوبر الإفريقي وفقا للعقد الموقع بين الطرفين العام الماضى والذى يفيد بإقامة السوبر الإفريقي بالأراضي القطرية لمدة 3 مواسم مقبلة .

ويشمل العقد المبرم بين الكاف وقطر شرطا جزائيا كبيرا للغاية وهو ما يشير إلى أن الكاف أصبح فى ورطة حقيقة خاصة وأنه كان يرغب فى إقامة المباراة فى مصر خلال الأيام القليلة المقبلة .

وتسود الآن حالة كبيرة من التخبط داخل الكاف بشأن موعد ومكان إقامة مباراة نهائي السوبر الإفريقي بين الأهلي ونهضة بركان .

وانقسمت الآراء حول مكان خوض المباراة ، فهناك أصوات داخل الكاف تنادى بإقامتها فى مصر وبالفعل بدأت مخاطبات رسمية مع اتحاد كرة القدم المصري لتحديد ملعب المباراة ، وهناك اتجاه آخر يطالب بإقامتها فى قطر وفقا لما هو معلن من قبل خاصة وأن الكاف لديه تعاقد رسمي مع الاتحاد القطرى بشأن تنظيم السوبر الإفريقي لمدة 3 سنوات مقبلة كانت البداية من الموسم الماضي .

وأبدى فريق نهضة بركان المغربي اعتراضه الشديد فى لعب مباراة السوبر الإفريقي فى مصر خاصة وأن الفريق المنافس بطل مصر " الأهلى " وهو ما يقلل فرص التتويج باللقب ، ومن المقرر أن يحسم الكاف قراره النهائى خلال الأيام القليلة المقبلة بشأن مصير مباراة السوبر .

وعلى الجانب الأخر ، أنهى الجهاز الطبي للفريق الأول بالأهلي، تجهيز ملف شامل لكل لاعب بالفريق والجهاز الفني على أن يتم إرساله للإتحاد الدولي لكرة القدم خلال ساعات طبقًا للاشتراطات التي يطلبها فيفا للمشاركة في كأس العالم للأندية المقرر لها في فبراير المقبل.

ويعود الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي لتدريباته اليوم استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري حيث يستهل مشواره بمواجهة مصر المقاصة الأحد المقبل للدفاع عن لقبه الذي حصده بفارق كبير من النقاط الموسم المنتهي، وأغلق الجهاز الفني للفريق بقيادة بيتسو موسيماني قائمته بعد رفض صن داونز التخلي عن لاعبه وصانع الألعاب جاستون سيرينو في الساعات الأخيرة قبل غلق باب القيد.

ومن المقرر أن يشهد مران اليوم عودة اليو ديانج ووليد سليمان لاعب الوسط المالي بعد شفائهما من فيروس كورونا وسلبية عينته التي تسببت في غيابه عن مواجهتي نصف نهائي ونهائي كأس مص أمام الإتحاد السكندري ثم طلائع الجيش.