الأزمة تتصاعد ..قطر تهدد الكاف بسبب مباراة الأهلى ونهضة البركان فى السوبر الإفريقي

لا يزال الاتحاد القطرى لكرة القدم يتمسك بـ تنظيم بطولة السوبر الإفريقي المقرر إقامتها بين الأهلى ونهضة البركان المغربي خلال شهر ديسمبر الجارى .
وهدد الاتحاد القطرى بالتصعيد ضد الكاف حال عدم استضافة بطولة السوبر الإفريقي وفقا للعقد الموقع بين الطرفين العام الماضى والذى يفيد بإقامة السوبر الإفريقي بالأراضي القطرية لمدة 3 مواسم مقبلة .
ويشمل العقد المبرم بين الكاف وقطر شرطا جزائيا كبيرا للغاية وهو ما يشير إلى أن الكاف أصبح فى ورطة حقيقة خاصة وأنه كان يرغب فى إقامة المباراة فى مصر خلال الأيام القليلة المقبلة .
وتسود الآن حالة كبيرة من التخبط داخل الكاف بشأن موعد ومكان إقامة مباراة نهائي السوبر الإفريقي بين الأهلي ونهضة بركان .
وانقسمت الآراء حول مكان خوض المباراة ، فهناك أصوات داخل الكاف تنادى بإقامتها فى مصر وبالفعل بدأت مخاطبات رسمية مع اتحاد كرة القدم المصري لتحديد ملعب المباراة ، وهناك اتجاه آخر يطالب بإقامتها فى قطر وفقا لما هو معلن من قبل خاصة وأن الكاف لديه تعاقد رسمي مع الاتحاد القطرى بشأن تنظيم السوبر الإفريقي لمدة 3 سنوات مقبلة كانت البداية من الموسم الماضي .
وأبدى فريق نهضة بركان المغربي اعتراضه الشديد فى لعب مباراة السوبر الإفريقي فى مصر خاصة وأن الفريق المنافس بطل مصر " الأهلى " وهو ما يقلل فرص التتويج باللقب ، ومن المقرر أن يحسم الكاف قراره النهائى خلال الأيام القليلة المقبلة بشأن مصير مباراة السوبر .
وعلى الجانب الأخر ، أنهى الجهاز الطبي للفريق الأول بالأهلي، تجهيز ملف شامل لكل لاعب بالفريق والجهاز الفني على أن يتم إرساله للإتحاد الدولي لكرة القدم خلال ساعات طبقًا للاشتراطات التي يطلبها فيفا للمشاركة في كأس العالم للأندية المقرر لها في فبراير المقبل.
ويعود الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي لتدريباته اليوم استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري حيث يستهل مشواره بمواجهة مصر المقاصة الأحد المقبل للدفاع عن لقبه الذي حصده بفارق كبير من النقاط الموسم المنتهي، وأغلق الجهاز الفني للفريق بقيادة بيتسو موسيماني قائمته بعد رفض صن داونز التخلي عن لاعبه وصانع الألعاب جاستون سيرينو في الساعات الأخيرة قبل غلق باب القيد.
ومن المقرر أن يشهد مران اليوم عودة اليو ديانج ووليد سليمان لاعب الوسط المالي بعد شفائهما من فيروس كورونا وسلبية عينته التي تسببت في غيابه عن مواجهتي نصف نهائي ونهائي كأس مص أمام الإتحاد السكندري ثم طلائع الجيش.
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