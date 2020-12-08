الأهلي ينافس برشلونة وريال مدريد وبايرن ميونخ على جائزة نادي القرن الـ 21

تواجد النادي الأهلي ضمن القائمة النهائية للأندية المرشحة لجائزة جلوب سوكر كأفضل نادٍ في القرن الـ 21، التي ينظمها مجلس دبي الرياضي.

وذكر موقع "كورة" الإماراتي، أن القائمة النهائية لجائزة أفضل نادٍ في القرن الـ 21، شهدت تواجد النادي الأهلي وبرشلونة وريال مدريد وبايرن ميونخ.

ويتصدر النادي الأهلي قائمة الأكثر تتويجا في العالم خلال القرن الـ 21 برصيد 44 لقبا محليا وقاريا، بينما بايرن ميونخ ثانيا بـ 42 لقبا.

وتوج الأهلي خلال القرن الـ 21 بالدوري المحلي 13 مرة وكأس مصر 6 مرات، والسوبر المحلي 11 مرة، دوري أبطال أفريقيا 7 مرات، والسوبر الأفريقي 6 مرات، والكونفيدرالية مرة وحيدة.

ويحل لينكولن من جبل طارق ثالثا بـ 40 لقبا، ويحل برشلونة رابعا بـ 34 لقبا، وبورتو البرتغالي بـ 33 لقبا، بينما يحل ريال مدريد في المركز الـ 11 بـ 30 لقبا.

يذكر أن النادي الأهلي هو صاحب لقب نادي القرن الـ 21 في قارة أفريقيا، متفوقا على الزمالك والترجي التونسي وكبار القارة السمراء.

ونجح الأهلي في تحقيق الثلاثية التاريخية، هذا الموسم، حيث كانت البداية بلقب الدوري، الذي حققه في شهر سبتمبر الماضي، قبل 7 جولات من انتهاء المسابقة.

بطولة دوري أبطال أفريقيا كانت اللقب الثاني للأهلي هذا الموسم، بعد الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف الجمعة قبل الماضية، في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين، على ستاد القاهرة الدولي، حيث سجل عمرو السولية ومحمد مجدي قفشة هدفي الأهلي، بينما سجل محمود عبد الرازق شيكابالا هدف الزمالك الوحيد.

وعزز فريق الأهلي رقمه القياسي في عدد مرات الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا رافعا رصيده إلى تسعة ألقاب فيما تجمد رصيد الزمالك في البطولة عند خمسة ألقاب حيث استعصى عليه اللقب مجددا.

وبتلك النتيجة، تأهل الأهلي لكأس العالم للأندية بعد غياب استمر لسنوات، كما سيخوض مواجهة كأس السوبر الإفريقي،أمام نهضة بركان المغربي الذي حقق لقب الكونفدرالية.

كما حقق المارد الأحمر، لقب كأس مصر، السبت الماضي، بعد الفوز على طلائع الجيش، بركلات الترجيح من نقطة الجزاء، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة التعادل الإيجابي 1-1.