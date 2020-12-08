أعلن الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لبرشلونة الإسباني، قائمة فريقه استعدادا لمواجهة يوفنتوس، اليوم الثلاثاء، على ملعب "كامب نو" ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
وشهدت القائمة اسم الفرنسي صامويل أومتيتي، بعد حصوله على التصريح الطبي للمشاركة في المباريات.
وجاءت قائمة برشلونة كالتالي..
تير شتيجن - دست - أراوخو - بوسكيتس - ألينيا - جريزمان - بيانيتش - برايثوايت - ميسي - بويج - نيتو - كوتينيو - لينجليت - بيدري - ترينكاو - ألبا - ماتيوس - دي يونج - أومتيتي - فيربو - إيناكي بينا - مينجويزا - كونراد.
ويحتل برشلونة صدارة مجموعته برصيد 15 نقطة، متفوقًا بفارق 3 نقاط عن يوفنتوس الذي يحتل المركز الثاني بـ12 نقطة.
وتختتم هذا الأسبوع مرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا، حيث تلعب الفرق المشاركة في البطولة الجولة الأخيرة اليوم الثلاثاء، وغدًا الأربعاء.
وضمنت 9 فرق التأهل إلى الدور المقبل من البطولة، وهي برشلونة، يوفنتوس، تشيلسي، إشبيلية، بايرن ميونخ، مانشستر سيتي، بوروسيا دورتموند، بورتو، وليفربول.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مفاجأة في قائمة برشلونة لمواجهة يوفنتوس بدوري الأبطال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.