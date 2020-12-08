مفاجأة في قائمة برشلونة لمواجهة يوفنتوس بدوري الأبطال

أعلن الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لبرشلونة الإسباني، قائمة فريقه استعدادا لمواجهة يوفنتوس، اليوم الثلاثاء، على ملعب "كامب نو" ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وشهدت القائمة اسم الفرنسي صامويل أومتيتي، بعد حصوله على التصريح الطبي للمشاركة في المباريات.

وجاءت قائمة برشلونة كالتالي..

تير شتيجن - دست - أراوخو - بوسكيتس - ألينيا - جريزمان - بيانيتش - برايثوايت - ميسي - بويج - نيتو - كوتينيو - لينجليت - بيدري - ترينكاو - ألبا - ماتيوس - دي يونج - أومتيتي - فيربو - إيناكي بينا - مينجويزا - كونراد.

ويحتل برشلونة صدارة مجموعته برصيد 15 نقطة، متفوقًا بفارق 3 نقاط عن يوفنتوس الذي يحتل المركز الثاني بـ12 نقطة.