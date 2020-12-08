نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نادي القرن يداعب الأهلي من جديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف منظمو حفل "جلوب سوكر" العالمي، عن القائمة النهائية لجائزة أفضل فريق في القرن الحالي منذ عام 2000 وحتى 2020.

وجاء الأهلي ضمن 4 أندية هم المرشحون بقوة لحصد لقب نادي القرن، حيث يتواجد ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين، بالإضافة إلى بايرن ميونخ بطل دوري أبطال أوروبا في النسخة الماضية.

وتمنح جائزة "جلوب سوكر" سنويا لأفضل لاعب كرة قدم في العالم، والتي نالها البرتغالي كريستيانو رونالدو في السنوات الأربع الأخيرة.

ولا تمنح الجائزة للاعبين فقط وإنما إلى المدربين، ووكلاء اللاعبين، والحكام، والأندية، وحراس المرمى، واللاعبين العرب.