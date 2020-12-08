تصريح صادم.. أحمد حسن: أزمات جديدة تنتظر الزمالك

أكد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أن وجود عدد كبير من المسئولين عن قطاع الكرة بالزمالك سوف يتسبب في خلافات كثيرة بينهم.
وقال في تصريحات عبر برنامجه ملعب الصقر: "العدد الكبير من المسئولين عن الكرة في الزمالك سيؤدى إلى اختلافات وجهات النظر، وهو الأمر الذي ظهر خلال صفقة أحمد الشيخ الذي كان قريبا من التوقيع للفريق الأبيض".
وأضاف: "الوزير أشرف صبحي يعقد اجتماعا في الوقت الحالي مع اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، وهناك تواصل تام بين جميع الأطراف لحل الأزمات".
وواصل: "الجميع يجب أن يدعم الزمالك، والفرصة أمام جميع محبي النادي وعشاقه من أجل المساهمة في حل أي أزمة تواجه النادي".
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