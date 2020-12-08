بعد انفجار بيانيتش.. هل تحول برشلونة إلى مقبرة للنجوم؟

في برشلونة يتحول الذهب إلى تراب، حيث تعاقد النادي الكتالوني مع مجموعة من أفضل لاعبي العالم خلال السنوات القليلة الماضية، إلا أن جميعهم خيبوا أمال عشاق البلوجرانا، بعدم تقديم الإضافة المنتظرة منهم.

البوسني ميراليم بيانيتش كان آخر الصفقات السوبر لنادي برشلونة التي فشلت في الظهور بمستواها المعتاد قبل المجيء إلى الكامب نو، حيث شارك في 11 مباراة هذا الموسم لم يسجل أو يصنع خلالها أي هدف.

ويبدو أن بيانيتش غير سعيد في برشلونة، حيث انفجر غاضبا، خلال المؤتمر الصحفي لمباراة برشلونة يوفنتوس بدوري أبطال أوروبا، أمس، الإثنين ، ضمن منافسات الجولة السادسة، والأخيرة، من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وقال بيانيتش:" لا أعلم لماذا لا أشارك كثيرا، لست راضيا عن وضعي مع برشلونة، لم أتقبل فكرة المشاركة طوال تاريخي ولن أتقبلها الآن".

بيانيتش " أحد نجوم يوفنتوس الموسم الماضي، والذي انتقل إلى برشلونة الصيف الماضي مقابل 60 مليون يورو، يقدم أحد أسوء مواسمه على مدار مسيرته حتى الآن.

إلى جانب بيانيتش، تعاقد برشلونة مؤخرا مع العديد من النجوم مثل عثمان ديمبلي وكوتينيو وجريزمان، وجميهم فشلوا في الظهور بالمستوى المنتظر منه.

عثمان ديمبلي:

عثمان ديمبلي الذي انضم إلى برشلونة في صيف 2017 قادما من بوروسيا دورتموند الألماني مقابل 105 مليون يورو، ليصبح ثاني أغلى صفقة في التاريخ بعد صفقة نيمار دا سليفا، طاردته الإصابات، حيث تم إطلاق عليه لقب اللاعب الزجاجي بسبب كثرة معاناته من الإصابات.

سجل عثمان ديمبلي 24 هدفا فقط من انضمامه إلى برشلونة في صيف 2017.

كوتينيو:

فيليبي كوتينيو أيضا كان أفضل لاعبي العالم خلال تواجده مع ليفربول الإنجليزي، إلا أنه تحول إلا لاعب أقل من العادي بمجرد وصوله برشلونة.

تعاقد برشلونة مع كوتينيو في شتاء 2017 قادما من ليفربول، مقابل 142 مليون جنيه إسترليني، ليصبح الصفقة الأغلى في تاريخ البلوجرانا.

مستوى كوتينيو مع برشلونة كان كارثيا مع برشلونة خلال أول 6 أشهر مع برشلونة مقارنة بقيمة صفقته، حيث شارك في 22 مباراة، سجل خلالها 3 أهداف وصنع مثلها.

في الموسم التالي شارك كوتينو مع برشلونة في 42 مباراة، سجل خلالها 11 هدفا فقط، لتتم إعارته موسم 2019 - 2020 إلي بايرن ميونخ.

خاض كوتينيو 38 مباراة مع بايرن ميونخ سجل خلالها 11 هدفا أيضا، ليعود إلى برشلونة مجددا هذا الموسم.

أداء كوتينيو لم يتغير كثيرا مع برشلونة هذا الموسم، حيث سجل 3 أهداف في 10 مباريات خاضها هذا الموسم.

جريزمان:

أعلن نادي برشلونة تعاقده مع جريزمان في صيف 2019، بعد كسر الشرط الجزائي الموقع في عقده مع أتلتيكو مدريد والمقدر بـ 120 مليون يورو.

جريزمان كان نجم أتلتيكو مدريد الأول، حيث كان مرشحا للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم خلال تواجده مع الروخيبلانكوس.

لكن اللاعب لم يظهر بمستواه المعتاد منذ انضمامه إلى برشلونة، كما فقد مكانه الأساسي في تشكيلة الفريق في بعض الأوقات.

جريزمان لم يسجل سوى 9 أهدف خلال 35 مباراة شارك فيها مع برشلونة في مسابقة الدوري الإسباني الموسم الماضي.

أما الموسم الحالي في مسابقة الليجا، فقد سجل اللاعب 3 أهداف في 10 مباريات.