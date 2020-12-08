الشباب والرياضة تعلن النشرة التفصيلية لمهرجان TALENT بالعربي لطلائع الدول العربية

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور أشرف صبحي تفاصيل مهرجان "TALENTبالعربي" بالتعاون مع جامعة الدول العربية، بهدف اكتشاف العديد من المواهب لطلائع الدول العربية ، تعزيز وتطوير تلك المواهب لتصبح أكثر إبداعًا وعطاءً في مجالات (الشعر ،الإنشاد الديني ،المبادرات المجتمعية،الغناء الفردي،الموسيقي الفردي،الابتكارات العلمية،الفنون التشكيلية،الخط العربي)، ذلك حتي نهاية يناير 2021.

ووضعت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع جامعة الدول العربية، الشروط والأحكام العامة للمهرجان ، ومنها :

1/المشاركون النشء للمرحلة العمرية من 13 حتي 17 عاما.

2/يسمح باشتراك ذوي الهمم والقدرات الخاصة في كافة المجالات.

3/ يتم تسجيل المشاركين وملئ البيانات المطلوبة بالموقع الخاص بالمهرجان.

4/الالتزام التام بكافة الشروط والأطر الفنية لكل مجال من مجالات المهرجان.

5/الالتزام بالمواعيد المحددة لرفع الأعمال علي الموقع.

6/يحظر ان يكون العمل المقدم قد فاز في اي مسابقة اخري.

7/في حالة مخالفة أي شروط من الشروط العامة للاشتراك يتم استبعادالمخالف من المهرجان.

8/يحق لأعضاء لجنة التحكيم اختيار الوسيلة المثلي للوقوف علي حقيقة الأعمال المقدمة من المشاركين.

9/لايحق للمتسابق المشاركة في اكثر من مجالات التسابق.

وللإطلاع علي مجالات المهرجان من خلال الانفوجراف أسفل رابط موقع التسجيل.

https://www.emys.gov.eg/moy/arabic-talent/

