نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد انتهاء الميركاتو.. تعرف على صفقات بيراميدز الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استطاع نادي بيراميدز تدعيم صفوفه بمجموعة مميزة من الصفقات القوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، جمع خلالها بين عناصر الخبرة والشباب، وذلك لرغبة إدارة النادي السماوي في حصد بطولة خلال الموسم الجديد والذي يشهد مشاركته مجددًا في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية بجانب بطولتي الدوري الممتاز وكأس مصر.

ونجح نادي بيراميدز في حسم 8 صفقات نارية في ميركاتو الصيف، جاء في مقدمة صفقات النادي السماوي، ثلاثي الأهلي، حارس المرمي شريف إكرامي وأحمد فتحي الظهير الأيمن السابق للفريق الأحمر، وأحمد الشيخ، كما ضم النادي اللاعب رمضان صبحي قادمًا من هيدرسفيلد تاون الإنجليزي بعد انتهاء إعارته للقلعة الحمراء.

وتعاقد مسئولو نادي بيراميدز مع المهاجم الفلسطيني محمود وادي من النادي المصري البورسعيدي لقيادة هجوم الفريق بالموسم الجديد، وضم أيضًا المدافع المتألق أحمد سامي من نادي مصر المقاصة.

وحصل نادي بيراميدز أيضًا على خدمات المهاجم الشاب كريم الطيب قادمًا من نادي أسوان وذلك بعد المستوي الرائع الذي ظهر عليه اللاعب في الموسم الماضي، واستعار مسئولي النادي السماوي اللاعب الشاب محمود صابر من نادي النجوم ويلعب في خط الوسط.

كما تعاقد نادي بيراميدز مع المدرب الأرجنتيني ردولفو أروابارينا لتولي القيادة الفنية للفريق في الموسم الجديد، خلفًا للمدرب الكرواتي أنتي تشاتشيتش والذي رحل عن صفوف الفريق بعد خسارة لقب بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.