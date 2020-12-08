الرياضة

أحمد حسن يكشف أسباب خلافات نادي الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - كشف أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، عن أسباب خلافات نادي الزمالك وأكد أن وجود عدد كبير من المسئولين عن قطاع الكرة سوف يتسبب في خلافات كثيرة بينهم.

وقال في تصريحات عبر برنامجه ملعب الصقر: "العدد الكبير من المسئولين عن الكرة في الزمالك سيؤدى إلى اختلافات وجهات النظر، وهو الأمر الذي ظهر خلال صفقة أحمد الشيخ الذي كان قريبا من التوقيع للفريق الأبيض".

وأضاف: "الوزير أشرف صبحي يعقد اجتماعا في الوقت الحالي مع اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، وهناك تواصل تام بين جميع الأطراف لحل الأزمات".

وواصل: "الجميع يجب أن يدعم الزمالك، والفرصة أمام جميع محبي النادي وعشاقه من أجل المساهمة في حل أي أزمة تواجه النادي".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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