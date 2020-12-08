أخبار الرياضة.. قطر تهدد الكاف بسبب الأهلي.. شرط رحيل مصطفى محمد عن الزمالك

ننشر موقع "دوت الخليج" على مدار اليوم، الثلاثاء، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :

لا يزال الاتحاد القطرى لكرة القدم يتمسك بـ تنظيم بطولة السوبر الإفريقي المقرر إقامتها بين الأهلى ونهضة البركان المغربي خلال شهر ديسمبر الجارى .

وضعت لجنة الكرة شرطا أساسيا للموافقة على احتراف مصطفى محمد مهاجم الزمالك فى ظل رغبة اللاعب الشاب فى خوض تجربة الاحتراف الأوروبى، وتمثل الشرط فى التعاقد مع مهاجم متميز يمتلك نفس المواصفات البدنية والفنية التى يتميز بها اللاعب، خصوصا أنه بات من أفضل المهاجمين داخل القارة السمراء فى الوقت الراهن.

طالب الإعلامى أحمد شوبير، محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى، وأعضاء مجلسه، بتلبية دعوة نادى الزمالك لزيارة القلعة البيضاء فى الفترة المقبلة لإزالة الاحتقان بين الناديين ، فما يحدث الآن فرصة العمر لإنهاء التعصب بشكل تام.

تواجد النادي الأهلي ضمن القائمة النهائية للأندية المرشحة لجائزة جلوب سوكر كأفضل نادٍ في القرن الـ 21، التي ينظمها مجلس دبي الرياضي.

تواجد النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، ضمن القائمة النهائية للاعبين المرشحين لجائزة جلوب سوكر كأفضل لاعب في القرن الـ 21.

سلطت صحيفة ميرور البريطانية الضوء على تصريحات محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، بشأن رفضه الانتقال إلى ليفربول خلال الفترة المقبلة، حال تلقيه عرضا.

وجه اتحاد كرة القدم خطابا رسميا إلى الاتحاد الدولى "فيفا"، يطلب فيه عدم تقليص اللجنة من 5 أعضاء إلى 3 فقط، نظرا لحاجته إلى جهود جميع أفرادها ووجود تناغم بينهم فى العمل داخل اتحاد الكرة.

طالب الإعلامي أحمد شوبير محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بالتوجه لزيارة نادي الزمالك خلال الوقت الحالى بعد استقرار الأوضاع بين الناديين الكبيرين عقب رحيل مجلس الأبيض السابق وتولى لجنة معينة إدارة أمور النادي .