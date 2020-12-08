مران الزمالك.. راحة لـ الونش وتأهيل أوناجم وروقة

منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو اللاعب محمود حمدي "الونش" راحة من التدريبات الجماعية اليوم. وحصل الونش على راحة بإذن من الجهاز الفني. وكان محمود الونش قد عاد للانتظام في التدريبات الجماعية للفريق مؤخرا بعد تعافيه من فيروس كورونا. وفى نفس الإطار .. يؤدي محمد أوناجم ومحمد أشرف "روقا" ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حصة علاجية وتأهيلية، بجيمانيزيوم النادي على هامش المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة. يأتي ذلك وفقا لبرنامج موضوع للثنائي بسبب الإصابات التي يعانيان منها، استعدادا للعودة للتدريبات خلال الفترة المقبلة . ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره المقاولون العرب يوم السبت المقبل بالجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.

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