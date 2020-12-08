الرياضة

أول ظهور لـ وليد سليمان في الأهلي بعد شفائه من كورونا

0 نشر
0 تبليغ

ظهر وليد سليمان صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي في مران ابناء الرداء الأحمر اليوم لأول مرة بعد شفائه من فيروس كوورنا .

ويخضع طاهر محمد طاهر جناح الفريق الأول لكرة القدم بالاهلي لفحص طبي اليوم بعد اصابته خلال مباراة طلائع الجيش التي حسمها المارد الأحمر بضربات الجزاء وتوج بلقب كأس مصر 

كما يخضع الثنائي وليد سليمان واليو ديانج لبرنامج تأهيلي بعد شفائهما من فيروس كورونا 

ويعود الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي لتدريباته اليوم  استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري حيث يستهل مشواره بمواجهة مصر المقاصة الأحد المقبل للدفاع عن لقبه الذي حصده بفارق كبير من النقاط الموسم المنتهي، وأغلق الجهاز الفني للفريق بقيادة بيتسو موسيماني قائمته بعد رفض صن داونز التخلي عن لاعبه وصانع الألعاب جاستون سيرينو في الساعات الأخيرة قبل غلق باب القيد.

ويتواجد طاهر محمد طاهر في التدريبات رغم إصابته بجرح قطعي في الرأس خلال مواجهة نهائي كأس مصر.

ويعقد بيتسو موسيماني المدير الفني جلسة مع معاونيه اليوم لبحث الإعداد لافتتاح الدوري حيث يتسلم تقرير مفصل عن فريق مصر المقاصة الذي سيواجهه الأحد المقبل، وبات المدرب الجنوب أفريقي يعتمد علي هيكل رئيسي وشبه ثابت لتشكيلته الرئيسية للموسم المقبل حيث تضم محمد الشناوي في حراسة المرمي وأمامه محمد هاني وبدر بانون وأيمن أشرف وعلي معلول وعمرو السوليه وحمدي فتحي( اليو ديانج) ومحمد مجدي أفشه ( ناصر ماهر) وطاهر محمد طاهر ( محمود كهربا) وحسين الشحات ومروان محسن.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أول ظهور لـ وليد سليمان في الأهلي بعد شفائه من كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا