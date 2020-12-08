نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قلق في الإسماعيلي بسبب البطولة العربية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت تقارير صحفية اتجاه الاتحاد العربي لكرة القدم الى تقليص مكافآت البطولة العربية وذلك قبل مواجهة الإسماعيلي والرجاء المغربي بنصف نهائي البطولة.

وحسب صحيفة "سبورت" السعودية، أنه سيتم تقليص مكافآت البطولة الى النصف، فبعدما كانت المكافآت 6 ملايين دولار والوصيف 3 ملايين دولار، سيتم تقليصها بشكل كبير.

وأشارت الصحيفة إلى أن القائمين على الاتحاد العربي قرروا استكمال النسخة الثانية أيا كانت الظروف، وكان لهم ما أرادوا من خلال إقامة ذهاب نصف النهائي وجدولة مواجهات الإياب والنهائي بعدها.

وأعلن الإتحاد العربي لكرة القدم موعد مواجهة الاسماعيلي والرجاء المغربي في إياب نصف نهائي البطولة 11 يناير الجاري، وفاز الإسماعيلي في لقاء الذهاب بهدف نظيف .