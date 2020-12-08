نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصريحات زيدان قبل مواجهة مونشنجلادباخ بدوري الأبطال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد عن مباراة فريقه غدا أمام بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني في إطار مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي لمباراة الغد :"مباراة الغد مهمة، نريد تحقيق الفوز وصدارة المجموعة، هذه فرصة عظيمة لإظهار هذا الفريق".

وأضاف :"تفكيري منصب على مباراة الغد وتقديم مباراة جيدة، نحن قادرون على ذلك وهذا ما يهمني".

وتابع :"ما أفكر فيه فقط هو التأهل للدور المقبل، نحن نستعد لتقديم مباراة رائعة، بالطبع نواجه صعوبات ولكن نحن نتحلى بالإيجابية والتفكير في الفوز فقط، سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق النقاط الثلاث".

وواصل :"أنا لا أفكر في الدوري الأوروبي، واللاعبون كذلك، يمكنكم أن تفعلوا ما تريدون وتفكروا فيما تريدون فهذه وظيفتكم، ما نفكر فيه فقط تقديم مباراة رائعة".

وحول إمكانية إقالته حال الخسارة قال :"سيفعل النادي ما يجب أن يفعله، ما أفكر فيه أنا هو الفوز فقط، وبعد ذلك سيفعل النادي ما يفعله".

وأوضح :"ميعنا معتادون على اللعب تحت الضغط، نحن نعلم بأننا على المحك، وهنا يأتي دوري لإدارة هذه المشاعر والأحاسيس والاستعداد بشكلٍ جيد".

وأشار :"نحن نعلم بأن بوروسيا مونشنغلادباخ فريق جيد جدًّا ومنضبط، جيد كذلك في الهجمات المرتدة وقوي من الناحية البدنية، ونعلم بأنه سيكون نادٍ صعب، ولكن سنستعد بأفضل طريقة ممكن".

وأردف :"نحن سنفكر فقط في مباراتنا، ونعلم بأن هناك مباراة أخرى في هذه المجموعة، ولكن ما نفكر فيه هو اللعب بشكلٍ جيد ضد نادٍ سيشكل صعوبة لنا".

وواصل :"الجميع يركز على الإقصاء فقط، لكني أركز على مباراة الغد، نحن معتادون على لعب مثل هذه المباريات الصعبة، هناك عمل جيد للبدء بشكلٍ جيد، ويجب أن نكون سعداء بعدما سنقدمه في المباراة".

واختتم حديثه :"نا أثق بأننا سنقدم مباراة كبيرة ورائعة غدًا".