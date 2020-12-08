نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عضو لجنة الزمالك: أتمنى من الجميع إعلاء مصلحة الكيان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص المستشار محمد عطية العضو السابق للجنة المؤقتة التى تدير نادى الزمالك، التعليق على الاخبار المتداولة بعدم الحفاظ على استقرار القلعة البيضاء خلال الفترة الأخيرة.

ونشر "عطية" عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل التغريدات القيرة "تويتر" " الطبيعى انها ليست حرب وانتقام وليست ارض نتركها محروقة صالح، الزمالك مالوش علاقة بمكان ولا منصب اتمنى من (الجميع) إعلاء مصلحة الزمالك عن مكاسبهم الشخصية المُحتملة.

وواصل : نقطة مهمة فيما يتعلق بالعمل فى سرية تواصلت مع الأستاذ أمير مرتضى من اليوم الأول عشان يكون فيه ""handover وتم ... تم التواصل مع المهندس أحمد عفيفى لمشروع معين من اليوم الأول والاستاذ خالد محمود من اول وثانى يوم.

وأتم عصو اللجنة السابق لنادي الزمالك تصريحاته : حد سمع حاجة عن الحاجات دى فالسرية من جانبى واحترامى لهم كان موجود.

الجدير بالذكر، أن الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، وافق أمس على استقالة المستشار محمد عطية ، وذلك خلال اجتماعه مع المستشار أحمد البكرى رئيس اللجنة المؤقتة لنادى الزمالك.