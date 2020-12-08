نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثلاثي الأهلي يشارك في التدريبات بعد تعافيهم من كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك وليد سليمان، وأليو ديانج، وأحمد ياسر ريان، ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في المران الجماعي الذي أقيم عصر اليوم الثلاثاء على ملعب التتش.

وشارك الثلاثي في المران الجماعي بعد تعافيهم من الإصابة بفيروس كورونا، وخضوعهم لبرنامج علاجي وفقا للبروتوكول الطبي الخاص بوزارة الصحة.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني قد منح لاعبيه راحة من التدريبات لمدة 48 ساعة عقب الفوز على طلائع الجيش والتتويج بكأس مصر.

واستأنف الاهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة مصر المقاصة المقرر إقامتها مساء الأحد المقبل في انطلاق الموسم الجديد للدوري الممتاز.