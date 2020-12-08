رغبة الأهلي والزمالك.. كواليس فشل انتقال محسن ياجور للإسماعيلي |خاص

وقال المصدر في تصريحات خاصة لصدى البلد : " الإسماعيلي كان يرغب بقوة في ضم اللاعب خلال الأيام القليلة الماضية بسبب خبراته القوية لقيادة خط الهجوم".
وتابع المصدر : " هناك بعض الوكلاء المصريين تحدثوا بشكل فعلي مع اللاعب بشأن عرض الإسماعيلي للعب في صفوفه بداية من الموسم المقبل ".
وأضاف المصدر : " اللاعب رفض فكرة اللعب في مصر لغير النادي الأهلي والزمالك بسبب ما يتمتع به الثنائي من خبرات كثيفة ومشاركتهم بشكل مستمر في البطولات الإفريقية".
واختتم : " قام أحد الوكلاء بإغرائه بمبلغ مادي يقرب إلى 600 ألف دولار في الموسم، إلا أن اللاعب رفض أيضًا رغم إيجابية الفريق الأصفر وفضل البقاء في نهضة بركان لكونه يريد تحقيق أرقام شخصية في إفريقيا".
ويذكر أن صاحب الـ 35 عاما ، قد استطاع كسر رقم محمد أبو تريكة لاعب الأهلي السابق في عدد الأهداف في البطولات الإفريقية ويفصله هدفين فقط عن تخطي رقم الأسطورة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ويصبح أكثر من أحرز أهداف في البطولات الإفريقية.
وسجل محسن ياجور 35 هدفا في جميع البطولات الإفريقية ، بينما سجل محمد أبوتريكة 33 هدف ، وسجل محمود الخطيب 37 هدف ، ولا يزال بيبو أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في البطولات الإفريقية حتى الآن .
ونجح محسن ياجور مؤخرًا ، في قيادة فريقه نهضة بركان المغربي إلى الفوز على نادي بيراميدز بينتيجة 1-0 وتحقيق بطولة الكونفيدرالية الإفريقية ، وأحرز اللاعب هدف اللقاء الوحيد .
ومن المقرر أن يلتقي فريق نهضة بركان المغربي نظيره النادي الأهلي في بطولة السوبر الإفريقي بعدما نجح الأخير في الفوز على الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا بنتيجة 2/1 .
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