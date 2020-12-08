رغم تدخل الوزير.. 3 ملفات شائكة صداع فى رأس نادي الزمالك

شهدت الساعات القليلة الماضية عقد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة المزيد من الجلسات مع أفراد اللجنة المعينة لإدارة نادى الزمالك من أجل توفير كافة المتطلبات والحفاظ على استقرار القلعة البيضاء بعد تجميد مجلس إدارة النادي السابق بقيادة مرتضى منصور .

وأكد الوزير أشرف صبحي دعمه الكامل للجنة المعينة لإدارة نادي الزمالك وتوفير كافة الاحتياجات خلال الفترة المقبلة ، مطالبا الجميع بالعمل بكل جهد من أجل الحفاظ على استقرار القلعة البيضاء .

ولم تكن جلسات الوزير مقتصرة على اللجنة المعينة فقط بل أمتد الأمر إلى عقد جلسة طارئة مع فاروق جعفر وأيمن يونس وعدد من أفراد لجنة الكرة المشكلة خلال الساعات الماضية لتوفير كافة احتياجات فريق الكرة والذى يستعد لخوض منافسات الموسم الكروى الجديد بانطلاق مسابقة الدوري خلال الأسبوع المقبل .

وتواجه اللجنة المعنية لإدارة الزمالك ولجنة الكرة العديد من الملفات الشائكة والتى تنتظر الحسم خلال الفترة المقبلة ، والتى يأتى على رأسها توفير المستحقات المالية بشكل جيد داخل النادى خاصة بعد تصريح أشرف قاسم المشرف العام على فريق الكرة أن خزينة النادى لا يتوفر بها سوى مليون وعدد من الآف الجنيهات .

ويعد الملف الثانى الشائك داخل القلعة البيضاء هو حسم تجديد التعاقد مع عدد من نجوم الفريق وعلى رأسهم يوسف أوباما وفرجاني ساسي وأشرف بنشرقي بجانب تعديل عقد عدد من اللاعبين الأخرين بما يتناسب مع ما يقدمه للفريق الأبيض من جهد ومستوى فنى مميز .

ويبقي الملف الثالث الذى ينتظر الحسم أيضا فى الزمالك خلال الفترة الحالية هو تحديد ملعب الفريق فى الموسم الكروى الجديد خاصة بعد تأكد عدم خوض الأسابيع الأولى باستاد القاهرة لصيانته بجانب عدم خوض المباريات على استاد السلام كونه أصبح الملعب الرئيسي للنادى الأهلي بجانب صعوبة خوض المباريات على ملعب بترسبورت .

ويسعى الدكتور أشرف صبحى إلى حل كل الأزمات والعقبات التى تواجه الزمالك من أجل بث حالة من الاستقرار داخل النادي الكبير خلال الفترة المقبلة.

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة أنه في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 من المختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزى للمحاسبات بغرض مباشرة أعمالها للتفتيش المالى والإدارى على مختلف الهيئات الرياضية والشبابية في مختلف ربوع الجمهورية ، فقد أصدرت الوزارة القرار رقم 520 لسنة 2020 بتاريخ 29 نوفمبر 2020 وتضمن ما يلي:

أولًا: فيما يتعلق بنادى الزمالك للألعاب الرياضية فقد تقرر:

• إحالة المخالفات المالية الواردة بالتقرير وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة.

• وقف واستبعاد مجلس إدارة نادى الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالى من إدارة شئون النادى بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامه ،وما سوف تسفر عنه من نتائج ،أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانونًا لمجلس الإدارة ايهما أقرب.

• تكليف مديرية الشباب والرياضة بالجيزة باعتبارها الجهة المختصة بالإشراف على نادى الزمالك وتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شئون النادى واختيار من يقوم بعمل المدير التنفيذي وضمه لعضوية اللجنة.