6 مباريات خلال 22 يوما.. يورجن كلوب يصطحب قوام ليفربول الأساسي لمواجهة ميتييلاند الدنماركى

رفض يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي استثناء بعض اللاعبين الأساسين من السفر إلى الدنمارك، لمواجهة ميتييلاند، غدا، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة، من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وتعد مباراة ميتييلاند بمثابة تحصيل حاصل بالنسبة لـ ليفرول، بعدما ضمن الفريق تأهله رسميا إلي دور الـ 16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا، كمتصدر عن المجموعة الرابعة.

وقال يورجن كلوب خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة ميتييلاند:" جميع اللاعبي سيسافرون إلى الدنمارك، ثم نتخذ بعدها القرار سواء بمشاركتهم في المباراة أو الدفع بالبدلاء.

وتابع:" لدينا جلسة بالفعل مع اللاعبين الذين لم يشاركوا في مباراة وولفرهامبتون، لكن لا يزال أمامنا بضع ساعات لاتخاذ القرار سواء بمشاركة الأساسين أو بالدفع بالبدلاء".

وواصل:" علي أي حال لا يمكننا أن ننسى الوضع الذي نحن فيه، سنلعب يوم الأحد، بعد ذلك مباراة يوم الأربعاء ثم السبت، سمعت الآن منذ ثانية أننا سنلعب 6 مباريات في 22 يوما، وقد خاص اللاعبون في آخر 22 يوما 6 مباريات أيضا على الأقل، لذلك علينا أن نكون مستعدين قدر الإمكان".

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب المجموعة الرابعة، في مسابقة دوري أبطال أوروبا برصيد 12 نقطة، ويحل أتلانتا الإيطالي، وأياكس الهولندي ثالثا بـ 7 نقاط، بينما يتذيل ميتييلاند جدول الترتيب بنقطة وحيدة.

في سياق آخر يستضيف فريق برشلونة الإسباني نظيره يوفنتوس الإيطالي اليوم، الثلاثاء، في تمام العاشرة مساء، على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة، من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويسعى فريق برشلونة لمصالحة جماهيره بتحقيق الفوز في مباراة الليلة، بعد السقوط المفاجئ أمام قادش بهدفين مقابل هدف، السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة الـ 12، من مسابقة الدوري الإسباني.

ومن المقرر أن يعود ليونيل ميسي للمشاركة بصورة أساسية في مباراة اليوم، بعد استبعاده من آخر مباراتين بدوري أبطال أوروبا أمام دينامو كييف الأوكراني وفيرينكفاروسي المجري للراحة، بينما يفقد خدمات عثمان ديمبلي بسبب الإصابة.

وذكر نادي برشلونة في بيان عبر موقعه الرسمي، أول أمس، الأحد، أن عثمان ديمبلي يعاني من إصابة في عضلة الفخذ الأيمن.

وأضاف بيان نادي برشلونة، أن عودة عثمان ديمبلي إلى التدريبات، تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة.

في المقابل يسعى يوفنتوس بقيادة مدربه أندريا بيرلو، للثأر من برشلونة، بتحقيق الفوز عليه في مباراة اليوم، بعد الخسارة أمامه في لقاء الذهاب بهدفين دون رد.

ويتواجد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في قائمة يوفنتوس لمواجهة برشلونة، بعد غيابه عن المباراة الماضية، بسبب إصابته بفيروس كورونا، خلال تواجده مع منتخب البرتغال منافسات دوري الأمم الأوروبي.

وضمن كل من برشلونة ويوفنتوس التأهل رسميا إلى دور الـ 16، من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب المجموعة السابعة، بمسابقة دوري أبطال أوروبا برصيد 15 نقطة، ويحل يوفنتوس ثانيا برصيد 12 نقطة، ودينامو كييف الأوكراني ثالثا بنقطة وحيدة، بفارق الأهداف عن فيرينك فاروسي المجري متذيل الترتيب.