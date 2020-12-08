رسميا.. طفل السور ينضم لبراعم المقاصة.. صور

انضم الطفل يوسف - الذي انتشرت صورته وهو يقلد تدريبات فريق كرة قدم خارج أسوار أحد الأندية - لصفوف فرق أكاديميات البراعم بنادي المقاصة اليوم الثلاثاء كمنحة مجانية لهذا الطفل الذي ينتمي لعائلة بسيطة وتم تحقيق حلمه في ممارسة كرة القدم رغم ظروفه الخاصة.
و كشف العميد سيد متولي المدير الرياضي ومدير التعاقدات بنادي المقاصه أن المهندس أحمد عبد الخالق تفاعل بشكل فوري مع صورة الطفل يوسف التي انتشرت علي السوشيال ميديا ، وقرر تقديم منحة شاملة له ورعايته رياضيا من خلال ضمه لأحد فرق البراعم التابعة للنادي بالقاهرة.
وهذا مع توفير كافة المستلزمات والمهمات الرياضية التى يحتاجها، وذلك في إطار مشروع الألف محترف التي يتبناه نادي المقاصة.
وسيتم تقديم 10 منح مجانية للمواهب من عائلات غير ميسورة ماديا وذلك ضمن الدوري المجتمعي للمقاصة.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بكثافة صورة الطفل يوسف وهو يقوم بمتابعة وتقليد تدريبات فريق كرة قدم خارج أسوار أحد أندية مدينة الشروق، وقام الاعلامي وائل الابراشي باستضافة الطفل وخاله لتحقيق حلمه خاصة ان وزارة الرياضة تابعت الموقف لدعم هذا الطفل رياضيا ضمن دور الدولة في الاهتمام بكل الطوائف الرياضية.
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