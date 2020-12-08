وقال كاسيميرو في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة:"ليس أنا فقط بل جميع اللاعبين يعلمون بأنها مباراة نهائية، علينا مواجهة الأمر بهذه الطريقة، وهذا النادي اعتاد على الفوز في النهائيات، سنذهب لمباراة الغد بالروح والرغبة، وعلينا أن نعطي كل ما لدينا في الملعب."
وأَضاف:"التاريخ الذي صنعه زيدان هنا يتحدث، في الموسم الماضي فزنا بـ لقبين، ولكن يتم نسيان ما يفعله بسرعة، أنا وجميع اللاعبين مع زيدان ."
وأكمل قائلًا:" هذا الموسم غريب جدًّا، لدينا مباراة كل ثلاثة أيام، لم نستطع التحضير بشكلٍ جيد لبداية الموسم، نحن لسنا آلات، العديد من الأندية تعاني من تقلبات."
وتابع:" احتمالية اللعب في الدوري الأوروبي.. لا أرى هذا ممكنًا، إذا لم نلعب في دوري الأبطال لن نكون سعداء، نحن نفكر فقط في الفوز
يذكر أن نادي ريال مدريد يحتاج للفوز في مباراة الغد للتأهل لدور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا."
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كاسيميرو: لسنا آلات لنلعب كل 3 أيام..وندرك أن مباراة مونشنجلادباخ مصيرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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