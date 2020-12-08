زيدان: لا نفكر سوى في تأهل ريال مدريد بالفوز على مونشجلادباخ في دوري الأبطال

تحدث الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، عن مباراة فريقه المرتقبة والمصيرية أمام بروسيا مونشجلادباخ الألماني في دوري أبطال أوروبا.

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة:"مباراة الغد مهمة، نريد تحقيق الفوز وصدارة المجموعة، وهذه فرصة عظيمة لإظهار هذا الفريق، وتفكيري منصب على مباراة الغد وتقديم مباراة جيدة، نحن قادرون على ذلك وهذا ما يهمني."

وأضاف:"ما أفكر فيه فقط هو التأهل للدور المقبل، نحن نستعد لتقديم مباراة رائعة، بالطبع .. نواجه صعوبات ولكن نتحلى بالإيجابية والتفكير في الفوز فقط، سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق النقاط الثلاث"

وأكمل :"أنا لا أفكر في ذلك.. لا أفكر في التأهل للدوري الأوروبي، واللاعبون كذلك، يمكنكم أن تفعلوا ما تريدون وتفكروا فيما تريدون فهذه وظيفتكم، ما نفكر فيه فقط تقديم مباراة رائعة والتأهل لأدوار متقدمة في البطولة."

وتابع:" جميعنا معتادون على اللعب تحت الضغط، نحن نعلم بأننا على المحك، وهنا يأتي دوري لإدارة هذه المشاعر والأحاسيس والاستعداد بشكلٍ جيد.. أثق بأننا سنقدم مباراة رائعة."

يذكر أن نادي ريال مدريد يحتاج للفوز في مباراة الغد للتأهل لدور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا."