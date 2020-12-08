قبل مواجهة مونشنجلادباخ.. زيدان يعلق على إمكانية إقالته من تدريب ريال مدريد

علق الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد، على إمكانية إقالته من تدريب الميرنجي، حال فشل الفريق في بلوغ دور الـ 16، من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة ريال مدريد بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني، غدا الأربعاء، على ملعب الفريدو دي ستيفانو، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة، من دور المجموعات، من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وقال زيدان خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة بوروسيا موشنجلادباخ:" الإقالة حال عدم التأهل؟ إدارة ريال مدريد ستفعل ما يجب فعله، لكن لا أفكر ذلك، تركيزي ينصب على المباراة وتحقيق الفوز".

وواصل زيدان لا أفكر ايضا في اللعب في الدوري الأوروبي، مواجهة الغدا ستكون بمثابة مباراة نهائية لما، وسنلعب على تحقيق الفوز وتصدر المجموعة".

ويتصدر بوروسيا مونشجلادباخ جدول ترتيب المجموعة الثانية في مسابقة دوري أبطال أوروبا برصيد 8 نقاط، ويحل شاختار الأوكراني ثانيا بـ 7 نقاط، بفارق الأهداف عن ريال مدريد صاحب المركز الثالث، بينما يتذيل إنتر ميلان جدول الترتيب بـ 5 نقاط.

3 سيناريوهات تواجه ريال مدريد في دوري الأبطال: