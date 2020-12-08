قبل مواجهة مونشنجلادباخ.. زيدان يعلق على إمكانية إقالته من تدريب ريال مدريد

ويستعد ريال مدريد لمواجهة ريال مدريد بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني، غدا الأربعاء، على ملعب الفريدو دي ستيفانو، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة، من دور المجموعات، من مسابقة دوري أبطال أوروبا.
وقال زيدان خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة بوروسيا موشنجلادباخ:" الإقالة حال عدم التأهل؟ إدارة ريال مدريد ستفعل ما يجب فعله، لكن لا أفكر ذلك، تركيزي ينصب على المباراة وتحقيق الفوز".
وواصل زيدان لا أفكر ايضا في اللعب في الدوري الأوروبي، مواجهة الغدا ستكون بمثابة مباراة نهائية لما، وسنلعب على تحقيق الفوز وتصدر المجموعة".
ويتصدر بوروسيا مونشجلادباخ جدول ترتيب المجموعة الثانية في مسابقة دوري أبطال أوروبا برصيد 8 نقاط، ويحل شاختار الأوكراني ثانيا بـ 7 نقاط، بفارق الأهداف عن ريال مدريد صاحب المركز الثالث، بينما يتذيل إنتر ميلان جدول الترتيب بـ 5 نقاط.
3 سيناريوهات تواجه ريال مدريد في دوري الأبطال:
جميع الاحتمالات مفتوحة أمام ريال مدريد، سوء التأهل إلى الدور المقبل من دوري الابطال، أو اللعب في الدوري الأوروبي، أو الإقصاء القاري هذا الموسم.
ريال مدريد قد يتأهل إلى الدور المقبل من دوري أبطال أوروبا كمتصدرا للجموعة الثانية حال، فوزه على بوروسيا مونشنجلادباخ في الجولة المقبلة، مع تعادل، شاختار أمام إنتر ميلان.
لكن في حال تعادل ريال مدريد في أمام بوروسيا موشنجلادباخ، مع تحقيق شاختار نتيجة إيجابية أمام إنتر ميلان، سيودع ريال مدريد دوري أبطال أوروبا ويهبط إلى الدوري الأوروبي، بعد احتلاله المركز الثالث.
السيناريو الثالث " السيناريو الأسود" هو هزيمة ريال مدريد أمام بوروسيا موشنجلادباخ، وفوز إنتر ميلان على شاختار، حيث سيتراجع ريال مدريد إلى المركز الرابع وقتها، ويفقد أيضا فرصة اللعب في الدوري الأوروبي.
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