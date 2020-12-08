تجهيز غزال وتصحيح مسار اللاعبين.. أحمد سامي يرتب أوراق سموحة قبل انطلاق الدوري

يدرس الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى سموحة بقيادة أحمد سامى، تجهيز الدولى على غزال للمشاركة فى قيادة وسط الفريق خلال الفترة المقبلة، وذلك فى ظل منافسة شرسة مع أحمد حمص ومحمود حليمو.

ويعمل سامى على منح الفرصة للوافد الجديد خلال الفترة المقبلة بشكل أكبر، خاصة مع تلاحم المباريات فى الدورى والذى سيبدأ بمواجهة سموحة لغزل المحلة.

ويطمح الجهاز الفنى لسموحة فى استغلال الخبرات الكبيرة للرباعى، على غزال ورفيق كابو وعبدالكريم الوادى والسودانى أطهر الطاهر خلال مباريات الدورى الجديد خاصة فى شراسة المنافسة بعد التدعيمات القوية التى قامت بها كل الفرق المتنافسة.

وطالب أحمد سامي كافة اللاعبين بالتركيز الجيد في المباراة من أجل تخطي كافة الأخطاء قبل إنطلاق بطولة الدوري المصري في الموسم الجديد من أجل التواجد في المربع الذهبي في ظل المنافسة الشرسة لكافة الأندية.

وعقد المهندس محمد فرج عامر جلسة خاصة مع الجهاز الفني بقيادة أحمد سامي من أجل الاطمئنان على اللاعبين قبل انطلاق بطولة الدوري المصري .

وضم سموحة 11 صفقة جديدة خلال الميركاتو الصيفى وهم: محمود البدرى مدافع الإنتاج الحربى فى صفقة انتقال حر، وتعاقد مع أطهر الطاهر الظهير الأيمن لفريق الهلال السودانى فى صفقة انتقال حر أيضا، كما تعاقد مع عبد الكريم الوادي، ورفيق كابو، لاعبي وادي دجلة، ومحمد أشرف حارس المقاولون العرب، وأحمد الرفاعي، الظهير الأيسر لفريق الداخلية ومحمد ليلة لاعب الجونة فى صفقة انتقال حر وعلى غزال فى صفقة انتقال حر وعمر ميرا ومحمد شوقى فى صفقات انتقال حر وأحمد عبدالقادر على سبيل الإعارة من الأهلى.

وسيفتقد سموحة جهود لاعبه أحمد الرفاعى لمدة شهر تقريبًا بعد الإصابة التى تعرض لها فى الركبة خلال مواجهة الضبعة الودية، حيث يعانى اللاعب من التواء شديد فى الركبة يحتاج إلى 30 يوم للعلاج والتأهيل حتى يكون قادرا على العودة للمشاركة فى التدريبات بشكل طبيعى، ومن المقرر أن يعتمد سموحة بشكل أساسى على الليبى محمد الترهونى لقيادة الجبهة اليسرى فى الموسم الجديد.

ويواصل الفريق تدريباته اليومية على ملعب النادى ولكن بطريقة جديدة يطبقها أحمد سامى حيث تم وضع جدول محدد للتدريب بحيث يكون التدريب فى العاشرة صباحًا ثم يكون التدريب فى اليوم التالى فى السابعة مساءًا وذلك لرغبة الجهاز الفنى فى منح اللاعبين قسط أطول من الراحة خاصة بعد البرنامج البدنى الذى تم تنفيذ خلال فترة الإعداد الماضية.