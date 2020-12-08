راموس وكارفخال بقائمة ريال مدريد لمواجهة مونشجلادباخ في دوري الأبطال

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، عن قائمة فريقه لمواجهة نظيره بروسيا مونشنجلادباخ الألماني، في الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا بطولة دوري أبطال أوروبا.

وشهدت القائمة عودة كل من سيرجيو راموس قائد الفريق، وداني كارفخال الظهير الأيمن مرة أخرى بعد تعافيهما من الإصابة، فيما شهدت غياب كل من إيدين هازارد ولوكا يوفيتش ومارتن أوديجارد وفيدي فالفيردي وماريانو دياز بسبب الإصابة.

وجاءت قائمة ريال مدريد كالآتي:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا - لونين - ألتوبي

خط الدفاع: داني كارفخال - إيدير ميليتاو - سيرجيو راموس - رافاييل فاران - ناتشو فيرنانديز - مارسيلو - أودريازولا - فيرلاند ميندي

خط الوسط: توني كروس - لوكا مودريتش - كاسيميرو - فرانشيسكو إيسكو - أريباس

خط الهجوم: كريم بنزيما - ماركوس أسينسيو - لوكاس فاسكيز - فينسيوس جونيور - رودريجو جويس

ويحتاج ريال مدريد للفوز في مباراة الغد أو التعادل وانتظار خسارة منافسه شاختار أمام إنتر الإيطالي، من أجل ضمان التأهل لدور الـ 16.