زيدان يُعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة مونشنجلادباخ في دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد قائمة فريقه لمواجهة ضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ غدًا الأربعاء في الجولة السادسة والأخيرة من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويحتاج الفريق الملكي إلى الفوز في مباراة الغد للتأهل إلى الدور المقبل من البطولة.

قائمة ريال مدريد ضمت كلا من :-

حراسة المرمى : كورتوا - لونين - ألتيوب

خط الدفاع : كارفخال - ميليتاو - سيرجيو راموس - فاران - ناتشو - مارسيلو - أودريوزولا - ميندي

خط الوسط : كروس - مودريتش - كاسيميرو - إيسكو - أريباس

خط الهجوم : كريم بنزيمة - أسينسيو - لوكاس فاسكيز - فينيسيوس جونيور - رودريجو.