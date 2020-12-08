نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة مسحة أهلي جدة بعد إصابة السومة بكورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ظهرت نتيجة المسحة الطبية التي خضع لها جميع عناصر الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة السعودي والتي أكدت سلامة الجميع من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وبعد إصابة السومة قررت الإدارة أن يخضع جميع العناصر بما في ذلك الجهاز الفني وكذلك الجهاز الإداري لمسحة طبية يوم أمس.

ومن المُنتظر أن يعاود الفريق تدريباته اليوم الثلاثاء إستعداداً لقمة النصر التي تقام يوم السبت لحساب مباريات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.