نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم ليدز يونايتد يخضع لعملية جراحية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي ليدز يونايتد الإنجليزي لكرة القدم اليوم الثلاثاء أن مدافعه الألماني الدولي روبين كوخ يحتاج للخضوع لعملية جراحة في الركبة اليمنى.

وأوضح النادي أن إصابة كوخ /24 عاما/ تفاقمت خلال مشاركته في المباراة التي خسرها ليدز يونايتد أمام تشيلسي 1 / 3 يوم السبت الماضي في المرحلة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان كوخ تعرض للإصابة في أولى مباريات ليدز يونايتد في الموسم، لكنه شارك بعدها في جميع المباريات العشر التالية للفريق في الدوري كما شارك في أربع مباريات مع المنتخب الألماني.