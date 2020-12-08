نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالأسماء.. تعرف على قائمة الراحلين عن الزمالك هذا الصيف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسدل الستار على فترة الانتقالات الصيفية، الأحد الماضي، الموافق السادس من شهر ديسمبر الجاري، في الدوري المصري.

وخرج عدد من اللاعبين من صفوف الزمالك، بناء على رغبة البرتغالي جايمي باتشيكو مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء الذي أبدى عدم رغبته في تواجدهم.

الزمالك قام بفسخ تعاقده مع كابونجو كاسونجو، فيما انتقل محمد عنتر إلى النادي المصري البورسعيدي.

ورحل محمد حسن عن الزمالك لينتقل إلى سيراميكا، وتمت إعارة حارس مرماه محمد صبحي، إلى الاتحاد السكندري.

واستقر الجهاز الفني على استمرار إعارة رزاق سيسيه في الاتحاد السكندري، وتم بيع أحمد رفعت إلى النادي المصري البورسعيدي، بالإضافة إلى رحيل معروف يوسف إلى البنك الأهلي، وأحمد كابوريا إلى المقاولون العرب.

ويلاقي الزمالك نظيره المقاولون العرب في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد، يوم السبت الموافق الثاني عشر من شهر ديسمبر الجاري.