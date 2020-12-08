نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رايولا يفتح الباب أمام عودة بوجبا ليوفنتوس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فتح مينو رايولا وكيل اللاعب الفرنسي بول بوجبا أبواب الاحتمالات لعودة لاعب الوسط إلى صفوف ناديه السابق يوفنتوس الإيطالي.

وقال رايولا في تصريحات لموقع توتو سبورت الإيطالي "الأفضل لمانشستر يونايتد أن يتيح الفرصة لـ بوجبا أن يرحل عن الفريق، لأنه إن لم يحدث ذلك سيرحل مجانا"

وأضاف "ببساطة، بوجبا ليس سعيدا في مانشستر يونايتد، اللاعب لا يستطيع التعبير عن تفسه ويرغب في الرحيل"

وانضم بوجبا إلى مانشستر يونايتد عام ٢٠١٦ في صفقة كانت هي الأغلى في العالم حينها.