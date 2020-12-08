نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على قائمة برشلونة قبل مواجهة يوفنتوس بدوري الأبطال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي برشلونة الإسباني جاهزية المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي لمباراة فريقه أمام يوفنتوس الإيطالي في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وكان أومتيتي قد غاب عن المشاركة مع برشلونة بسبب الإصابات منذ 30 يونيو بسبب الإصابات، قبل أن يعلن المدير الفني رونالد كومان قائمة الفريق في مواجهة البيانكونيري.

ورغم عودة أومتيتي إلى القائمة لا تزال هناك عدد من الغيابات بسبب الإصابات وهم جيرارد بيكيه وسيرجي روبيرتو وأنستو فاتي وعثمان ديمبلي.

وجاءت قائمة برشلونة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أندريا تير شتيجن- نيتو مورايس- إيناكي بينا

خط الدفاع: دست، أراخو، لينجليت، جوردي ألبا، صامويل أومتيتي، أوسكار مينجوزا.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتش، كارليس ألينيا، ميرالم بيانيتش، ريكي بويج، كوتينيو، بيدرو لوبيز، ماتيوس فرنانديز، فرينكي دي يونج، جونيور فيربو.

خط الهجوم: جريزمان، برايثوايت، ميسي، ترينكاو، كونراد.