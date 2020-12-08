نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يُخطط لضم كاسحة الألغام في ميركاتو الشتاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فتح مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، ملف تجديد المفاوضات مع واحد من أهم لاعبي القارة الإفريقية، للحصول على توقيعه بالانتقالات الشتوية المقبلة.

ويسعى المارد الأحمر، للتوقيع مع التوجولي لابا كودجو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الإماراتي، مع بداية العام الجديد.

وترددت أنباء قوية خلال الساعات الماضية، أن النادي الأهلي تواصل مع كودجو، والذي أبدى ترحيب شديد بالتواجد مع الفريق وبين صفوفه.

ويحاول الجهاز الفني للفريق بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني، في تدعيم خط هجومه قبل نهائيات كأس العالم للأندية، خاصةً مع تراجع مستوى مروان محسن مهاجم الفريق، بالفترة الأخيرة.

وكان كودجو، قاب قوسين أو أدنى من التوقيع مع القلعة الحمراء، في الموسم الماضي عندما كان يلعب ضمن صفوف نهضة بركان المغربي، إلا أنه رحل إلى العين الإماراتي، بسبب المطالب المادية.