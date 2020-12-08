اليوم اتحاد اليد يفتح باب تسجيل اللاعبين في مسابقاته للموسم الرياضي الجديد

يفتح اليوم الاتحاد العماني لكرة اليد باب تسجيل اللاعبين العمانيين والاجانب استعدادا لانطلاق الموسم الرياضي الجديد 2020/2021 حيث ستكون فترة التسجيل الأولى من 9/12/2021 ولغاية 6/1/2021 أما فترة التسجيل الثانية للاعبين العمانيين والاجانب خلال الفترة من 25/2/2021وحتى 15/3/2021 والسماح بتسجيل 22 لاعبا في كشوف النادي من ضمنهم عدد (2) لاعب أجنبي والسماح بتسجيل (2) لاعب اجنبي شريطة ان لا يكون من ضمنهم حارس مرمى والسماح لـ5 لاعبين من فئة الشباب اللعب مع فريق الاول .

وكانت لجنة المسابقات باتحاد اليد عقدت امس الاول اجتماعا مشتركا مع الأندية التي أكدت مشاركتها في مسابقات الاتحاد هذا الموسم، حيث بلغ عددها 23 ناديا أبدت رغبتها في المشاركة بدوري عام السلطنة الدرجة الاولى والثانية ومسابقة درع الوزارة ودوري الشباب والناشئين، حيث تم الاتفاق أن تنطلق أولى مسابقات دوري الدرجة الثانية ودرع الوزارة يوم 15 يناير القادم اما دوري الدرجة الأولى سينطلق يوم 20 مارس القادم عقب المشاركة في دورة الألعاب الخليجية الثالثة التي ستقام في الكويت.

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