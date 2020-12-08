عدد من المشاركات الخارجية تنتظر منتخب القوى

التركيز ينصب على منتخب السرعة

أعلن الاتحاد العماني لألعاب القوى عن مشاركاته الخارجية القادمة في العام المقبل 2021 لمختلف المنتخبات الوطنية التي ستبدأ في فبراير القادم من خلال بطولة آسيا لاختراق الضاحية الـ18 في هونج كونج ثم البطولة الآسيوية للشباب تحت 18 عامًا بالكويت خلال الفترة من 11 إلى 14 مارس المقبل.كما تضمنت المشاركات القادمة بطولة العالم للصالات بالصين خلال الفترة من 19 إلى 21 مارس المقبل وبطولة آسيا للتتابع في تايلند من 27 إلى 28 مارس المقبل ودورة الألعاب الرياضية الثالثة لدول مجلس التعاون بالكويت من 7 إلى 17 مارس المقبل ودورة الألعاب الآسيوية الشاطئية بالصين خلال الفترة من 2 إلى 10 أبريل المقبل ودورة الألعاب الآسيوية للصالات في تايلند خلال الفترة من 21 إلى 30 مايو المقبل والبطولة الآسيوية الـ24 بالصين التي ستقام خلال الفترة من 20 إلى 23 مايو المقبل وبطولة العالم تحت 20 عامًا في كينيا خلال الفترة من 17 إلى 22 أغسطس المقبل.

وسوف تتواصل المشاركات من خلال البطولة العربية للعموم في مصر التي لم يحدد تاريخها حتى الآن ودورة الألعاب الأولمبية الـ32 باليابان خلال الفترة من 23 يوليو إلى 8 أغسطس ودورة التضامن الإسلامي الخامسة بتركيا من 10 إلى 19 سبتمبر المقبل وبطولة آسيا للرمي في كوريا خلال الفترة من 11 إلى 12 سبتمبر المقبل ودورة الألعاب الآسيوية للشباب في الصين خلال الفترة من 20 إلى 28 نوفمبر المقبل 2021.

وستكون الآمال معلقة على منتخب السرعة لتحقيق مزيد من الميداليات خلال تلك المشاركات والاهم هو الحصول على بطاقة التأهل الى اولمبياد طوكيو، حيث لم تحصل القوى العمانية على رقم تأهيلي كما حدث في عدد من المشاركات الخارجية السابقة وينتظر الاتحاد فسح المجال له لاقامة معسكرات خارجية لاعداد اللاعبين من قبل الوزارة التي رفضت خلال الفترة الماضية طلب المعسكرات الخارجية، حيث يعسكر المنتخب حاليا في صحار بعد الحصول على فترة التمديد للمعسكر، و يحتاج لاعبو القوى لمعسكر طويل خلال الفترة القادمة في احدى الدول للوقوف على جاهزيتهم بشكل اكبر وخوض بعض التجارب مع مختلف اللاعبين، حيث يشرف على تدريبات منتخب السرعة في الوقت الحالي المدرب الوطني محمد الهوتي.