مدرب ناشئات سلة مصر: قهرنا الظروف وتأهلنا للمونديال.. وسنقاتل للتتويج بكأس الأمم

أكد الدكتور مصطفى هدهود مدرب منتخب مصر لناشئات كرة السلة دون 18 عاما، أن المنتخب قهر الظروف الصعبة التي واجهته، ونجح في بلوغ كأس العالم

وقال هدهود:كنا على قدر المسئولية، ونجحنا في التأهل لكأس العالم، بالرغم من الظروف الصعبة التي واجهناها، مثل إصابة المدير الفني شريف عزمي بفيروس "كورونا"، واللاعبة فريدة تامر، وإصابة هالة ياسين أحدى اللاعبات الأساسيات في الفريق.

وأضاف:بعض اللاعبات شاركن في المباراة وهن يعانين من الإصابة، ونجحن في تحقيق حلم التأهل للمونديال، واسعاد الشعب المصري.

وتابع:فزنا في المباراة الأولى بفارق 6 نقاط، وعملنا في مباراة اليوم على إلا نخسر بفارق يزيد عن ذلك على أسوأ الظروف، خاصة وأن منتخب السنغال قوي وجاهز للبطولة ويضم عناصر لديهن منح دراسية في الولايات المتحدة، بعكس منتخب مصر لاعباته محليات.

وأتم:سنقاتل في من أجل تحقيق اللقب أمام مالي والتتويج بالكأس.

وتأهل منتخب ناشئات مصر دون 18 عاما لكرة السلة لكأس العالم المقرر لها صيف 2021، رغم خسارتهن من منتخب السنغال 64/67، في المباراة التي جرت عصر اليوم بصالة 3 بمجمع الصالات باستاد القاهرة، في اليوم قبل الأخير لبطولة الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر.

وضربت ناشئات مصر موعدا مع منتخب مالي في نهائي البطولة عند الخامسة والنصف من مساء الغد الأربعاء.

وضمن منتخب ناشئات مالي مقعده في كأس العالم، وفي نهائي البطولة غدا الأربعاء، بعد الفوز على مصر مرتين 64/36، و68/55، وكذلك على السنغال 74/39،و61/37، فيما حقق منتخب مصر فوزا على السنغال 54/48

ويتولى القيادة الفنية لمنتخب الناشئات، شريف عزمي مديرا فنيا، ويعاونه مصطفي هدهود ومصطفي فكري وماجد سلامة وأحمد الجزار.

وتترأس البعثة، الكابتن رحاب الغنام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة.

ويشارك في البطولة منتخبات مالي والسنغال وغينيا، ومصر المستضيفة، على مستوى الناشئين ، وفيما يخص الناشئات فتضم البطولة مصر والسنغال ومالي ، و من المقرر ان يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني في البطولة لكأس العالم لكرة السلة.

ويتولى إدارة البطولة محمد فتحي وخالد القوصي، عضوي مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة.