عقبة وحيدة تفصل محمد صلاح عن لقب تاريخي مع ليفربول | تفاصيل

وسجل محمد صلاح مع نادي ليفربول الإنجليزي 84 هدفًا في بطولة الدوري الإنجليزي منذ إنضمامه للفريق ، حيث تنوعت أهداف الملك المصري ، حيث سجل 4 بالرأس، و 11 بالقدم اليمنى، و69 باليسرى، ومن بين تلك الأهداف سجل النجم المصري 11 ركلة جزاء، لكنه لم يسجل من ركلات حرة حتى الآن.
وأحرز محمد صلاح هدفا في فوز فريقه الكبير على ولفرهامبتون 4-0، فى الجولة 11 من الدورى الإنجليزى ليصل إلى الهدف 84 في 136 مباراة شارك بها ، وهو نفس ما سجله كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالى الحالى خلال 196 مباراة خاضها بالبريمييرليج.
ولكن ينقص محمد صلاح عقبة وحيدة عن لقب تاريخي وهو الهداف التاريخي لنادي ليفربول في البريميرليج والتي تتمثل في تسجيله لـ 5 أهداف ليصل إلى الهدف 89 ويتخطى الدولي السنغالي ساديو ماني الذي سجل 88 هدفًا في الدوري الإنجليزي .
ويتصدر نادي ليفربول جدول ترتيب المجموعة الرابعة، في مسابقة دوري أبطال أوروبا برصيد 12 نقطة، ويحل أتلانتا الإيطالي، وأياكس الهولندي ثالثا بـ 7 نقاط، بينما يتذيل ميدتيلاند جدول الترتيب بنقطة وحيدة.
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