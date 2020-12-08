عقبة وحيدة تفصل محمد صلاح عن لقب تاريخي مع ليفربول | تفاصيل

يمر النجم المصري بأزهى فتراته الكروية بعدما انتقل إلى نادي ليفربول الإنجليزي قادمًا من نادي روما الإيطالي في فترة الإنتقالات الصيفية من عام 2018.

وسجل محمد صلاح مع نادي ليفربول الإنجليزي 84 هدفًا في بطولة الدوري الإنجليزي منذ إنضمامه للفريق ، حيث تنوعت أهداف الملك المصري ، حيث سجل 4 بالرأس، و 11 بالقدم اليمنى، و69 باليسرى، ومن بين تلك الأهداف سجل النجم المصري 11 ركلة جزاء، لكنه لم يسجل من ركلات حرة حتى الآن.

وأحرز محمد صلاح هدفا في فوز فريقه الكبير على ولفرهامبتون 4-0، فى الجولة 11 من الدورى الإنجليزى ليصل إلى الهدف 84 في 136 مباراة شارك بها ، وهو نفس ما سجله كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالى الحالى خلال 196 مباراة خاضها بالبريمييرليج.

ولكن ينقص محمد صلاح عقبة وحيدة عن لقب تاريخي وهو الهداف التاريخي لنادي ليفربول في البريميرليج والتي تتمثل في تسجيله لـ 5 أهداف ليصل إلى الهدف 89 ويتخطى الدولي السنغالي ساديو ماني الذي سجل 88 هدفًا في الدوري الإنجليزي .