محمد صلاح يتواجد في تشكيل الجولة الحادية عشر من البريميرليج

وتواجد محترفنا المصري محمد صلاح في التشكيل المثالي للجولة الحادية عشر، بعد أدائه الرائع في مباراة فريقه ليفربول أمام ولفرهامبتون، والتي انتهت بفوز الريدز برباعية نظيفة.
وتحصل محمد صلاح على تقييم 8.63 بعد تسجيله هدف وصناعته لآخر في مباراة ولفرهامبتون الماضية.
وضم التشكيل كل من:
في حراسة المرمى: كيليهير
خط الدفاع: بيساكا - فيسترجارد - ماتيب - فان أنهولت
خط الوسط: محمد صلاح - ماونت - دي بروين - إيزي
خط الهجوم: بينتيكي - زاها
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