الرياضة

فريق الشباب بالإسماعيلي يستعين برباعى الفريق الأول

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أحمد جودة - القاهرة - غاب الرباعى الشاب محمد الضرف ومحمد نصر ومحمود عبد الله ومحمد عبد السميع عن مران الفريق الأول.

جاء ذلك ، بسبب ارتباطهم بالمشاركة فى مواجهة فريق الشباب مواليد 99 أمام البنك الأهلى لحساب الجولة الثانية من دورى الجمهورية.

ويسعى مسؤولو الإسماعيلي للدفع ببعض العناصر الشابة خلال الفترة المقبلة للاعتماد عليهم ضمن صفوف الفريق الاول بالمواجهات الرسمية .

ويستعد الدراويش لملاقاة المصرى البورسعيدى الأحد المقبل فى أولى جولات الدورى العام بنسخته الجديدة على ملعب برج العرب بالاسكندرية.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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